PAN propone escuelas sin celulares en CDMX; plantea multas de más de 500 mil pesos

Piden que los menores tengan horas efectivas de clase (Fotógrafo Especial)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso restringir la portación y uso de teléfonos celulares dentro de las aulas de escuelas primarias y secundarias durante las horas efectivas de clase, con el objetivo de recuperar la atención de los estudiantes y favorecer su aprendizaje y desarrollo.

La diputada Laura Álvarez, quien presentó la iniciativa, recordó que la discusión sobre los efectos del uso excesivo de estos dispositivos en menores comenzó desde febrero de 2025; desde entonces, se reunió con especialistas para conocer las consecuencias.

Explicó que la propuesta contempla que los estudiantes no puedan portar ni utilizar celulares dentro de las aulas durante su estancia en los planteles, salvo cuando los dispositivos sean proporcionados por la institución con fines educativos.

Además, plantea sanciones para las escuelas que incumplan la medida, que irían desde una amonestación por escrito hasta multas de 5 mil UMAs, equivalentes a alrededor de 586 mil pesos.

Llama a impedir distractores

Álvarez sostuvo que la presencia constante de los teléfonos representa un distractor para los estudiantes y puede afectar su capacidad de concentración, además de exponerlos a contenidos inapropiados, contacto con desconocidos y situaciones de acoso.

“Si conocemos los efectos que los celulares tienen sobre la atención y el desarrollo de las niñas y los niños, la precaución mínima es impedir que este distractor forme parte de su momento formativo”, afirmó.

La legisladora vinculó la propuesta con los resultados de la prueba PISA, precisó que solo tres de cada 10 estudiantes alcanzan un nivel adecuado en matemáticas y cinco de cada 10 tienen una buena comprensión lectora.

“Tenemos que permitir un desarrollo pleno a las infancias. La escuela debe de ser uno de esos pocos lugares en los que los niños puedan retener su atención”, sostuvo.

Consecuencias del exceso de pantallas

Mayte Llamas, criminóloga y especialista en violencias, advirtió sobre las consecuencias que puede tener el uso en exceso de dispositivos electrónicos en niñas, niños y adolescentes.

Explicó que las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre el tiempo de exposición a pantallas se han endurecido en los últimos años y establecen cero tiempo de pantalla de los 0 a los 6 años, un máximo de una hora diaria entre los 7 y 12 años, y hasta dos horas para adolescentes de 13 años en adelante.

La especialista señaló que exceder estos tiempos puede relacionarse con diversos efectos físicos, en el desarrollo y psicológicos, entre ellos problemas de visión, obesidad, pubertad precoz, dolores musculares e irritabilidad.

También mencionó posibles afectaciones en habilidades sociales y neuromotoras, así como una mayor probabilidad de ansiedad, depresión, baja autoestima y un autoconcepto deficiente.

Y alertó que el impacto que el uso excesivo de pantallas puede tener en el desarrollo cerebral, particularmente en procesos relacionados con la maduración de la corteza frontal y las conexiones neuronales, lo que puede repercutir en capacidades como el juicio y el pensamiento crítico.

En ese contexto, llamó la atención sobre el uso de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial entre menores y planteó la necesidad de analizar cómo estas están modificando procesos de aprendizaje y pensamiento crítico.

PAN no busca eliminar la tecnología en escuelas

La iniciativa también incorpora el derecho de niñas, niños y adolescentes a utilizar las tecnologías de manera segura, así como la obligación de las autoridades de promover entornos digitales seguros y un uso responsable de estos dispositivos.

La presidenta del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, afirmó que la medida no busca ir en contra de la tecnología, sino establecer límites para su utilización dentro de los espacios educativos.

Sostuvo que 79 países han implementado restricciones al uso de celulares en los salones de clases, y aseguró que estas medidas han contribuido a mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar.

En su intervención, el coordinador de la bancada Andrés Atayde, dejó claro que Acción Nacional no está en contra del uso de la tecnología, sino que busca que ésta sea utilizada de manera responsable y adecuada para favorecer el aprendizaje y desarrollo de las nuevas generaciones.

La diputada promovente de la iniciativa reconoció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya retomado esta iniciativa, considerando que su apoyo puede contribuir a que la mayoría en el Congreso de la Ciudad avale esta reforma.