Mesas de Paz reducen 27% los delitos de alto impacto en Edomex

Mesa de Paz en Edomex

De acuerdo con el reporte que presentó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los delitos de alto impacto disminuyeron 27 por ciento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 en la entidad mexiquense, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Este jueves, en la Mesa de Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que del 1 de enero al 31 de agosto de este año, en el EdoMéx se registra una baja de 27 % en los de alto impacto, en comparación al mismo periodo de 2025. Trabajando en equipo y de manera coordinada, avanzamos en un Estado de México con paz y bienestar”, escribió Gómez Álvarez en sus redes sociales.

A este panorama se suma la mejora en la percepción de seguridad reportada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, con avances en ocho ciudades del Estado de México.