Conmemoran el 23 aniversario del programa “Conduce sin Alcohol”

Aniversario Conmemoración del 23 aniversario del programa "Conduce Sin Alcohol". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conmemoró 23 años de la creación del Programa “Conduce sin Alcohol”.

La SSC celebró que dicho proyecto ha salvado miles de vidas, por lo que, en esta ocasión iniciaron la “Jornada Tricolor”, en el marco de las festividades por el mes patrio, en el cual, incrementarán los puntos de revisión en las 16 alcaldías.

Asimismo, desde la actual administración se han instalado más de ocho mil 700 puntos de revisión, así como más de seis millones de entrevistas y 97 mil pruebas de alcoholemia, de las cuales más de 25 mil personas que decidieron mezclar el alcohol con el volante, fueron resguardadas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “Torito”.

El banderazo oficial fue encabezado por la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Comisaria Jefa Paulina Salazar Patiño, quien reconoció el resultado que ha tenido el famoso “Alcoholímetro” de la Ciudad de México e invitó a la ciudadanía a divertirse en estas fechas con consciencia, así como responsabilidad; “si tomas no manejes, en casa siempre hay alguien que nos espera”, señaló la funcionaria, quien también dio a conocer la logística del despliegue policial.

Autoridades destacaron que las acciones preventivas tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, además, evitar que los automovilistas conduzcan bajo los efectos del alcohol, para ello, los distintos puntos de “Alcoholímetro” permanecerán en las zonas estratégicas las 24 horas del día, desde el 11 de septiembre al 20 de septiembre.

Para reforzar el despliegue, en esta oportunidad participaran diariamente 300 oficiales y 120 unidades pertenecientes a distintas áreas de esta institución, quienes dan cobertura en vialidades primarias, inmediaciones de centros de esparcimiento y lugares donde se han registrado hechos de tránsito, también se instalarán, puntos carreteros para prevenir incidentes viales en entradas y salidas de la ciudad.

Desde el año 2003 que se implementó el Programa Conduce sin Alcohol, los policías han instalado más de 80 mil puntos de revisión, en los cuales han realizado más de 2.4 millones de pruebas de alcoholemia, logrando así resguardar a poco más de 288 mil personas que resultaron positivas.