Decomisan 2 mil discos “piratas” en Popotla

Operativo Discos decomisados. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), decomisaron discos grabados debido a que no contaban con la documentación que acreditara su legal procedencia y comercialización dentro del territorio nacional.

La acción policial se llevó a cabo en la calzada México-Tacuba, en la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde el personal de la SAF realizó una visita de verificación administrativa a un puesto semifijo.

En el establecimiento, un representante de la SAF solicitó al comerciante la documentación legal que acreditara el origen de la mercancía, consistente en discos grabados, sin embargo, no la presentó.

Por lo tanto, los uniformados decomisaron dos mil 123 piezas, con valor total de 53 mil pesos.

Los productos fueron trasladados para su resguardo a las instalaciones de la SAF, ubicadas en la colonia Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco, en custodia de policías de la SSC, donde serán almacenados mientras se determina su situación legal.