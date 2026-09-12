Mantienen en CDMX versión sobre supuesta “lista negra” de periodistas en Zacatecas

A pesar de que el Gobierno de Zacatecas ha negado oficialmente la existencia de una supuesta “lista negra” de periodistas, el tema continúa moviéndose en círculos políticos y periodísticos de la Ciudad de México, donde algunos actores ligados a Morena buscan posicionar como verdadero el documento.

De acuerdo con información que circula en medios, uno de quienes habría promovido el tema es el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien buscó a diversos comentaristas de televisión, entre ello de grupo Milenio, para presentarles la supuesta lista como un “hallazgo de interés periodístico”.

El movimiento se produce aun cuando desde el Gobierno de Zacatecas se ha rechazado públicamente la existencia de un documento oficial destinado a identificar, clasificar o señalar a periodistas y medios de comunicación.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Mario Jasso)

Sin embargo, la versión no ha desaparecido. Por el contrario, ha encontrado eco en la Ciudad de México, donde se intenta llevar el tema a espacios nacionales y darle carácter de información auténtica pese al deslinde de las autoridades zacatecanas.

La intervención de personajes políticos para acercar el supuesto documento a comunicadores abre ahora una nueva arista en el caso, pues la discusión deja de concentrarse únicamente en el contenido de la presunta lista y se traslada también a quiénes están interesados en promoverla y con qué propósito.

Hasta el momento no se ha hecho pública evidencia que permita establecer que la denominada “lista negra” sea un documento oficial elaborado o autorizado por el Gobierno de Zacatecas.

Pese a ello, la versión continúa circulando y busca abrirse espacio en medios nacionales, ahora con la participación de actores políticos que pretenden presentarla ante periodistas como información de interés público.

La polémica, lejos de cerrarse con el desmentido oficial, abre así otra pregunta: ¿Quién elaboró realmente el documento? y ¿por qué existe interés político en mantenerlo vigente y posicionarlo desde la Ciudad de México?.