PAN propone “Folio Rojo” para blindar inmuebles en CDMX

Protesta Vecinos de la alcaldía Benito Juárez acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México para atender el tema de los despojos en la demarcación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso crear un mecanismo interinstitucional de comunicación entre la Fiscalía y el Registro Público de la Propiedad, denominado “Folio Rojo”, que es una Anotación Preventiva de Protección Patrimonial que congela el inmueble para que quienes busquen despojar a los propietarios no realicen movimientos sobre el mismo.

Lo anterior, forma parte de las acciones impulsadas por el partido blanquiazul para combatir el delito de despojo y a efecto de proteger los derechos reales sobre bienes inmuebles con denuncia.

El diputado promovente, Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada, detalló que su propuesta se basa en que la Fiscalía al recibir una denuncia por despojo deberá solicitar anotación al Registro Público de la Propiedad, es decir, que active el “Folio Rojo”.

Indicó que la finalidad es evidenciar que existe una denuncia de despojo y ante el intento de una nueva operación en el Registro Público de la Propiedad, ésta se impida y se genere una alerta institucional a la Fiscalía, que permita reaccionar antes de que el fraude inmobiliario avance a otra etapa, y al mismo tiempo se custodie el folio real, es decir, se congele el inmueble evitando se realicen más trámites sobre el mismo hasta resolver la controversia.

Diego Garrido aseveró que “se está trabajando para proteger el derecho a la propiedad privada, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la protección del patrimonio familiar, y combatir frontalmente a invasores.”

El panista comentó que con esta iniciativa se busca evitar el denominado “lavado inmobiliario”, ya que existen casos en los que aún con denuncia por despojo, en el proceso de esperar la sentencia favorable, los delincuentes aprovechan para vender o hipotecar los inmuebles ocupados ilegalmente; con lo que el estatus jurídico del inmueble cambia dejando en estado de indefensión y con un problema mayor a los propietarios originales.

“Si Morena realmente quiere combatir al Cártel del Despojo, que aprueben esta reforma”, sentenció el legislador Diego Garrido.