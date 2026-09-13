SEGIAGUA despliega 134 elementos para atender lluvias en la CDMX

SEGIAGUA atiende lluvias en CDMX (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) mantiene un despliegue operativo ante las lluvias registradas en la capital, con 134 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en atención al drenaje, además de 54 equipos de maquinaria.

El operativo contempla 17 equipos hidroneumáticos, 11 equipos Hércules y siete equipos de emergencia, así como una grúa Hiab, tres pipas de agua tratada, cuatro cajas secas, una estaca y 10 unidades Pick up/sedán, destinados a las labores de atención y respuesta ante las precipitaciones.

Atención a encharcamientos

Las brigadas de la SEGIAGUA reportaron la atención del 100 por ciento de los encharcamientos registrados en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Uno de los puntos atendidos fue el cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y Balvanera, donde fueron desplegados equipos hidroneumáticos para realizar trabajos de desazolve y extracción de agua, con el objetivo de disminuir las afectaciones a la circulación vial.

De acuerdo con el corte de las 07:00 horas del 13 de septiembre de 2026, el personal de la Dirección de Derecho Humano al Agua y Concertación Ciudadana de la SEGIAGUA trabajó en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Como resultado de estas acciones, hasta ese momento no se reportaban afectaciones en domicilios. Además, los niveles de presas, lagunas y cauces se mantenían estables.

Registro de lluvias

Entre las 06:00 horas del 12 de septiembre y las 06:00 horas del 13 de septiembre, la precipitación acumulada en la Ciudad de México superó los 6.7 millones de metros cúbicos.

La estación pluviométrica con mayor registro fue Xotepingo, en Coyoacán, con 31 milímetros de lluvia. Le siguió Municipio Libre, en Iztapalapa, con 28 milímetros; Coatepec, en Ixtapaluca, Estado de México, con 17.5 milímetros, y La Caldera, en Los Reyes, Estado de México, con 17.25 milímetros.

En total, una estación superó los 30 milímetros de precipitación y seis registraron más de 15 milímetros. Además de Xotepingo y Municipio Libre, se ubicaron en este grupo Estadio Azteca, en Coyoacán, con 16 milímetros; Planta Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, y E.P. Reclusorio Sur, en Xochimilco, ambas con 15.75 milímetros.

Acumulado de septiembre

La precipitación acumulada en la Ciudad de México entre el 1 y el 13 de septiembre de 2026 alcanzó 79.56 milímetros, mientras que el promedio histórico para todo septiembre es de 135.10 milímetros.

En el acumulado anual, del 1 de enero al 13 de septiembre de 2026, la capital registra 880.29 milímetros de precipitación. Esta cifra se encuentra por encima del promedio histórico de 665.24 milímetros correspondiente al periodo de enero a agosto.

Con este panorama, la SEGIAGUA mantiene las labores de atención a los puntos donde se presentan encharcamientos, mientras los niveles de presas, lagunas y cauces permanecen estables.