Darán tostadas y hamburguesas a quienes caigan al “Torito” en las fiestas patrias

Menú Se ofrecerán tostadas la noche del 15 de septiembre en el "Torito". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que tiene listo el menú que se ofrecerá los días 15 y 16 de septiembre en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”.

Para el martes 15 de septiembre, se preparó un menú que consta de arroz rojo, tres tostadas de tinga de pollo, pata y papa con chorizo, así como agua de sabor y postre del día.

En tanto, para el miércoles 16 de septiembre, se ofrecerá café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles durante el desayuno. La comida incluirá hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que para la cena habrá café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, así como postre.

Las personas que sean detenidas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México serán quienes reciban estos alimentos.

La SSC recordó que de acuerdo con el artículo 50 de la mencionada norma, está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.