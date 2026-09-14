Decomisan 7 mil artículos sexuales valuados en 2 mdp en el Centro Histórico

Inspección Mercancía decomisada. (SSC)

Autoridades desplegaron un dispositivo donde decomisaron juguetes y artículos de índole sexual, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el operativo participaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes apoyaron a autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El decomiso se realizó en un establecimiento ubicado en el Callejón Flamencos, colonia Centro, donde se ofertaba una amplia variedad de artículos de uso íntimo para adultos, de los cuales no se contaba con la documentación correspondiente para acreditar su legal adquisición y comercialización dentro del territorio nacional.

Como resultado de la inspección, las autoridades decomisaron 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras que contenían una amplia variedad de juguetes y artículos de uso íntimo para adultos, de los cuales no se contaba con la documentación correspondiente para acreditar su legal adquisición.

En total, las cajas y bolsas contenían aproximadamente seis mil 900 artículos, con un valor aproximado de dos millones 70 mil pesos.

Las cajas y las bolsas fueron selladas y quedaron bajo custodia de los oficiales de la SSC, quienes las trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.