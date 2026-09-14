Ley Seca en CDMX por Fiestas Patrias 2026: ¿A qué hora y en qué alcaldías se restringe la venta de alcohol este 15 de septiembre?

Ley Seca CDMX La venta de bebidas alcohólicas quedará prohibida en ciertas alcaldías. (cuartoscuro)

A partir de este 14 de septiembre habrá Ley Seca en la Ciudad de México. Sin embargo, no hay necesidad de apresurar las compras para las fiestas patrias en toda la capital, pues la restricción no aplicará de manera uniforme en la capital. La medida se observará únicamente en ciertas alcaldías y colonias de las mismas. Descubre en qué lugares aplicará.

¿Dónde habrá Ley Seca este Día de la Independencia?

Como todos los años, algunos estados de la República prohibirán la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias para garantizar el orden público. Las medidas raramente son uniformes y sólo aplican en ciertos municipios de cada estado. La Ciudad de México no es excepción y este año serán dos las alcaldías de la capital que aplicarán medias contra el consumo de alcohol.

De acuerdo a lo establecido el pasado 12 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley Seca aplicará en las alcaldías Tláhuac y Tlalpan.

En el caso de Tláhuac la prohibición de extenderá a toda la demarcación, aplicando a todas la colonias. La medida es vigente a partir de este 14 de agosto y se extiende hasta el 16 de septiembre. Por otro lado, en Tlalpan sólo se ejercerá la ley en tres colonias: Tlalpan Centro 1, Tlalpan Centro 2 y barrio Niño Jesús. Sin embargo, en esta alcaldía la medida se extenderá hasta el jueves 17 de septiembre.

En cuanto a la Zona Metropolitana, hay dos localidades hasta el momento en las que se ejercerá la Ley Seca: Ecatepec y San Mateo Atenco. La prohibición desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.