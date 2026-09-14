¿Habrá Doble hoy No Circula este martes 15 de septiembre?: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula Este martes el programa Hoy No Circula se mantiene con normalidad (Crónica Digital)

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este 15 de septiembre. El fin de semana esta media tuvo ajustes debido a la elevada concentración de contaminantes en el Valle de México. A continuación, te informamos cómo está la situación para este martes.

¿Habrá doble hoy no circula este martes 15 de septiembre por contingencia ambiental??

Las autoridades ambientales confirmaron que no existe contingencia ambiental por ozono, lo que significa que la movilidad opera bajo el esquema regular en la Ciudad de México y el Estado de México.

La decisión responde a condiciones meteorológicas favorables que permitieron una mayor ventilación y dispersión de contaminantes en la atmósfera.

El monitoreo atmosférico permanece activo y las autoridades ambientales federales y locales mantienen la vigilancia sobre la evolución de la calidad del aire y más en esta fecha que suele elevarse el nivel contaminación por las fiestas patrias.

¿Qué autos no circulan este martes 15 de septiembre?

Con base en el calendario regular del programa, este martes deben suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y hologramas 1 y 2.

Los vehículos no contemplados dentro de la restricción regular, como aquellos con hologramas 0 y 00, pueden transitar con normalidad tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado de México.

Estas disposiciones forman parte del esquema permanente diseñado para mantener el control de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.