Horario del Metro CDMX 15 de septiembre: ¿A qué hora abre y cierra? (Camila Ayala Benabib)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) con motivo de las fiestas patrias informó el horario de servicio durante este 15 de septiembre.

Informó que la apertura será a las 5:00 horas y cerrará a las 1:00 horas. Mientras que el día 16 de septiembre, el Metro CDMX mantendrá un horario de 7:00 a 24 horas.

La estación Zócalo-Tenochtitlán permanecerá cerrada, como rutas alternativas al centro histórico están las estaciones:

Bellas Artes (Línea 2 y 8).

(Línea 2 y 8). Allende (Línea 2).

(Línea 2). San Juan de Letrán (Línea 8).

(Línea 8). Pino Suárez (Línea 2 y 8).

¿Ya abrieron la Línea 12 del Metro CDMX?

De acuerdo con información oficial, la Línea 12 se mantendría en obra del 12 al 16 de septiembre en el tramo Tláhuac-Lomas Estrellas, no obstante, la tarde del 14 de septiembre se confirmó la apertura de la completamente la línea.

¿Qué otras alternativas de transporte hay en CDMX?

El Metrobús mantendrá un horario de 5:00 a 1:00 horas.

También se contará con el servicio de Nochebús de las 00:00 a las 5:00 horas.