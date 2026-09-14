Línea 12 del Metro reanuda servicio completo dos días antes de lo previsto: ¿qué ajustes se le hicieron?

Metro CDMX Línea 12

La Línea 12 del Metro reanudó este lunes su servicio completo entre Mixcoac y Tláhuac, dos días antes de la fecha prevista para concluir los trabajos de mantenimiento en el tramo oriente.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que alrededor de las 15:30 horas se restableció la circulación en ambos sentidos, luego de 72 horas continuas de labores en las que lograron retirar y sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

La intervención comenzó durante los primeros minutos del sábado 12 de septiembre y estaba programada para concluir hasta la madrugada del miércoles 16. Sin embargo, los trabajos terminaron antes de lo previsto gracias al avance de las labores realizadas por el personal técnico del área de Vías.

¿Qué intervenciones se realizaron en la Línea 12 del Metro CDMX?

La sustitución incluyó la renovación del aparato de vía, además del cambio de 140 durmientes de madera por piezas de concreto, la colocación de 300 metros cúbicos de balasto y la rectificación de 600 metros lineales de trazo y perfil de vía.

También se realizaron revisiones a los aparatos de dilatación y a la geometría de la vía, con el objetivo de verificar sus condiciones de funcionamiento.

Antes de reabrir el servicio, también se realizaron pruebas con trenes en circulación para comprobar que los convoyes transitaran correctamente sobre los elementos intervenidos. Una vez concluidas estas evaluaciones, el Metro determinó que la Línea 12 estaba lista para recuperar su recorrido completo.

Durante los trabajos realizados del 12 al 16 de septiembre, los trenes únicamente circularon entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán, mientras que las estaciones del tramo entre Tláhuac y Lomas Estrella permanecieron cerradas. Para atender a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) implementó un servicio alterno.

El Metro agradeció a la RTP por el apoyo brindado durante los días de afectación y reconoció especialmente a las personas usuarias que tuvieron que modificar sus recorridos durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes.

Con la conclusión anticipada de las labores, la Línea 12 vuelve a operar en todo su recorrido, de Mixcoac a Tláhuac y de Tláhuac a Mixcoac.