Atacan a balazos a dos funcionarios del municipio de Tecámac

La camioneta en la que viajaban los dos funcionarios del municipio de Tecámac (Especial)

Inseguridad en Tecámac — Dos funcionarios del municipio de Tecámac, en el Estado de México, resultaron heridos de bala al ser atacado el vehículo en el que circulaban; la alcaldesa no se encontraba en la unidad, ya que estaba en una reunión de la mesa de paz, confirmaron autoridades.

Reportes de las autoridades locales reportan que el ataque armado se registró esta mañana cuando Carlos Galindo Bertaud, coordinador del gabinete municipal y u chofer fueron atacados por sujetos armados cuando viajaban a bordo de una camioneta oficial del ayuntamiento en la localidad de Ojo de Agua.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartaron que se trate de un atentado directo contra la alcaldesa Rosi Wong Romero, debido a que la funcionaria no viajaba en el vehículo al momento del ataque.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la camioneta en la que viajaba el funcionario fue interceptada por sujetos armados que dispararon en múltiples ocasiones contra la unidad antes de darse a la fuga con rumbo hacia la región de Tonanitla.

En el ataque resultaron heridos Galindo Bertaud, quien presentó impactos de bala en las extremidades, así como su chofer, identificados ambos como personal del gabinete municipal de Tecámac.

Fuentes ministeriales confirmaron que ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano de la zona para recibir atención médica especializada, donde se les reporta estables y fuera de peligro.

La Fiscalía mexiquense ya investiga lo ocurrido

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