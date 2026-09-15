Clima CDMX 15 de septiembre: ¿habrá lluvia durante el Grito de Independencia?

¿Cómo estará el clima este 15 de septiembre? Foto: Especial

¿Planeas asistir a alguna de las celebraciones del Grito de Independencia en la CDMX? Esta información te interesa, pues el pronóstico meteorológico contempla lluvias y posibles chubascos durante este martes 15 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, en el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco durante la mañana y condiciones más cálidas por la tarde. Sin embargo, el aumento de nubosidad podría favorecer precipitaciones en distintos puntos de la capital y del Estado de México.

¿A qué hora podría llover en CDMX?

Aunque el clima podría cambiar durante el transcurso del día, se espera que durante la tarde y parte de la noche comiencen las lluvias en la CDMX, justo cuando comienzan las actividades relacionadas con las fiestas patrias.

El reporte meteorológico prevé lluvias con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas para el Estado de México y la Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, caída de granizo.

¿Cuál será la temperatura el 15 de septiembre?

Para la capital del país este martes 15 de septiembre se prevén temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 24 a 26 °C.

Para el miércoles 16 se esperan temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 25 a 27 °C,con cielo medio nublado durante la mañana y lluvias ligeras aisladas.

Recomendaciones para acudir al Grito este 15 de septiembre

Si tienes previsto asistir al Zócalo, a una plaza pública o a una fiesta patria en alguna alcaldía, lo más conveniente es revisar la actualización del pronóstico antes de salir y llevar un impermeable o paraguas compacto.

También es recomendable utilizar calzado con suela antiderrapante, proteger teléfonos celulares y documentos, y evitar caminar por calles con acumulaciones de agua. En caso de tormenta eléctrica, lo más seguro es buscar refugio en un inmueble y mantenerse alejado de postes, árboles, vallas metálicas y estructuras elevadas.