PVEM CDMX llama a evitar pirotecnia y reducir desechables durante fiestas patrias

Operativo Fuegos artificiales decomisados en el operativo "Cero Pirotecnia". (SSC)

Con motivo de las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México llamó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y reducir al mínimo los productos desechables durante las fiestas patrias, con alternativas que permitan reducir el impacto ambiental.

Destacó que la quema de fuegos artificiales libera humo, partículas finas y sustancias químicas que deterioran la calidad del aire y pueden provocar irritación en ojos y vías respiratorias, así como crisis de asma y otros problemas de salud.

Y señaló que los efectos pueden ser mayores para niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Además, alertó que el ruido generado por la pirotecnia puede provocar ansiedad, estrés y alteraciones en personas con autismo, bebés y adultos mayores, además de afectar a perros, gatos y fauna silvestre, que pueden desorientarse, escapar, sufrir accidentes o incluso morir.

Por ello, hace una invitación a las y los ciudadanos a sustituir los fuegos artificiales por alternativas como música, iluminación decorativa, espectáculos con luces LED y actividades culturales sin explosiones.

Pide reducir desechables

El PVEM también llamó a las y los capitalinos a disminuir el consumo de vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases de un solo uso, debido a la cantidad de residuos que generan durante las celebraciones.

Advirtió que muchos de estos productos terminan en calles, drenajes, ríos y áreas naturales, donde pueden contaminar el suelo y el agua, obstruir alcantarillas y ser ingeridos por animales.

Aunque algunos productos son comercializados como “biodegradables” o “compostables”, señaló que estos no necesariamente se degradan de manera adecuada si no existen instalaciones especiales para su tratamiento.

Ante ello, consideró que la mejor alternativa es reducir el consumo y reutilizar.

Entre las recomendaciones para las fiestas patrias, el PVEM planteó utilizar platos, cubiertos, termos, recipientes y bolsas reutilizables; instalar contenedores para separar residuos orgánicos, reciclables y no reciclables.

Así como a reducir el desperdicio de alimentos y donar los excedentes que se encuentren en buenas condiciones; mantener limpias las calles y evitar arrojar residuos al drenaje.

En el caso de los animales de compañía, recomendó mantenerlos en un lugar seguro y tranquilo, además de contar con identificación para prevenir que puedan escapar ante el ruido de las celebraciones.