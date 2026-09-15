Reabren cinco estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX por incidente en vías

Cierran cinco estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX por incidente en vías

La mañana de este martes 15 de septiembre, usuarios de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se encontraron con una suspensión del servicio en cinco estaciones, debido a una revisión en la zona de vías que provocó afectaciones en el tramo que va de Balbuena a Pantitlán.

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el servicio fue suspendido temporalmente en este tramo de la Línea 1, por lo que los trenes solamente operaron entre las estaciones Observatorio y Moctezuma, en ambos sentidos. Las estaciones que permanecieron sin servicio son *Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán*, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar otras alternativas para llegar a sus destinos.

El problema se presentó durante las primeras horas de este martes, cuando usuarios reportaron la presencia de humo en la estación Gómez Farías. Ante esta situación, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil acudieron al lugar para revisar lo ocurrido. El Metro informó que la suspensión estuvo relacionada con la presencia de un objeto metálico en la zona de vías. Debido a este incidente, el personal del Sistema realizó una revisión para determinar las condiciones de las instalaciones y evitar riesgos para las personas usuarias.

Además, se dio a conocer que se coordinó el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para atender a las personas que necesitaban trasladarse por el tramo afectado. La situación generó complicaciones para quienes utilizan diariamente la Línea 1, una de las rutas más importantes del Metro capitalino. La afectación ocurrió además en una fecha en la que se espera una importante movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México por las celebraciones de las fiestas patrias.

En redes sociales comenzaron a circular reportes de usuarios que mostraron las condiciones en algunas zonas de la Línea 1. En particular, se difundieron imágenes y videos relacionados con el humo registrado en Gómez Farías, situación que provocó el desalojo de la estación mientras se realizaban las revisiones correspondientes. El Heroico Cuerpo de Bomberos informó posteriormente que en la zona se registró un incendio derivado de un cortocircuito en una barra guía. Sin embargo, el Metro mantuvo las labores de revisión para determinar las condiciones necesarias para reanudar la circulación de los trenes en el tramo afectado.

Mientras se realizaban estos trabajos, el servicio provisional entre Observatorio y Moctezuma permitió mantener en funcionamiento una parte importante de la Línea 1. Los usuarios que necesitaban trasladarse hacia Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza o Pantitlán tuvieron que utilizar otras opciones de transporte. El Metro señaló que su personal continuaba trabajando para restablecer la circulación en toda la Línea 1 y pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el estado del servicio.

Por ello, las personas que tengan previsto utilizar esta ruta durante la mañana deberán considerar tiempo adicional para sus traslados y revisar las actualizaciones antes de dirigirse a las estaciones afectadas. Hasta el momento, el servicio continúa sujeto a las labores de revisión y mantenimiento necesarias para garantizar que la circulación pueda retomarse de manera segura en el tramo entre Balbuena y Pantitlán.