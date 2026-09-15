Se incendia bodega en Iztapalapa este 15 de septiembre: ¿Qué fue lo qué pasó y cuál fue el saldo del incidente?

Incendio en bodega de Iztapalapa Los servicios de emergencia llegaron para atender la situación tras una columna de humo que se formó en la zona.

Un incendio se registró la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026 en una bodega de reciclaje ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Herminio Chavarría, en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El fuego generó una intensa columna de humo visible desde diversos puntos de la zona oriente de la capital.

¿Qué pasó con el incendio de la bodega en Iztapalapa este 15 de septiembre?

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recibió el reporte y se movilizó de inmediato al lugar, según informó en sus redes oficiales el titular de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova. “Informo que atendemos un incendio registrado en un negocio en la colonia Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa. Continúo informando”, publicó. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil envió Personal Táctico Operativo que laboró en coordinación con los bomberos para sofocar las llamas

De acuerdo con reportes de medios y autoridades, el inmueble afectado se trata de una bodega recicladora. Los cuerpos de emergencia acordonaron el perímetro, recomendaron a los vecinos y automovilistas evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades oficiales. Alrededor del inmueble hay viviendas y negocios, por lo que se tomaron medidas preventivas.

¿Cuál fue el saldo de la bodega incendiada este 15 de septiembre?

Hasta el momento de los últimos reportes, las autoridades no han informado de personas lesionadas ni fallecidas (saldo blanco). Los bomberos lograron controlar el incendio y avanzaron en labores de remoción de escombros y enfriamiento para evitar rebrotes. Se desconocen aún las causas exactas del siniestro, que serán investigadas por las autoridades competentes.