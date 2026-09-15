Vinculan a proceso a “Ivancito” de “Los Bedolla”, homicidas y narcomenudistas en ÁO

Detenido Iván "N", alias "Ivancito". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Iván “N”, alias “El Ivancito”, presunto integrante de “Los Bedolla”, grupo delictivo considerado como generador de violencia relacionado con extorsión, narcomenudeo y homicidio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Su padre, Víctor “N”, alias “El Búho”, es señalado como líder de dicha célula.

“Ivancito” es señalado por el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en la colonia Campo de Tiro Gamitos, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la investigación, el 12 de junio de 2026, la víctima regresó a un inmueble donde se realizaba una reunión y entabló conversación con varias personas que se encontraban en el exterior. Posteriormente, discutió con Iván “N”, quien habría comenzado a agredir a la víctima. Aunque otras personas intentaron intervenir, “Ivancito” habría tomado el arma de fuego que portaba uno de los presentes y disparado contra ella.

Servicios de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital, donde arribó sin signos vitales. Tras recibir la notificación médico-legal del fallecimiento, la Fiscalía CDMX inició la investigación.

A partir de entrevistas, análisis de videograbaciones y diligencias de reconocimiento, la Fiscalía CDMX reunió datos de prueba sobre la probable participación de Iván “N” en los hechos, con los que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el pasado siete de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes trasladaron al imputado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia celebrada el 11 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados, con los cuales la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Iván “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.