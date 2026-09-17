Impulsan la economía local en Naucalpan con más de 60 ediciones del “Tianguis Tlatilca”

Como parte de las acciones para fortalecer el comercio local y respaldar la labor artesanal, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez ha consolidado el Tianguis Tlatilca, espacio que acumula más de 60 ediciones realizadas desde el año 2025 hasta la fecha en beneficio de las y los productores naucalpenses.

​A lo largo de este periodo, el tianguis ha itinerado por diversos puntos estratégicos del municipio con el fin de acercar la riqueza cultural y comercial a distintas comunidades. Entre las sedes donde se ha llevado a cabo destacan:

​Plaza Revolución

​Satélite

​Explanada de los edificios anexos al Palacio Municipal

​Glorieta de Morelos

​Parque Naucalli

​Esta iniciativa se ha convertido en una plataforma clave para la exposición y comercialización directa de productos elaborados por manos naucalpenses, permitiendo que las artesanas y los artesanos comercialicen sus creaciones sin intermediarios.

​El alcalde Isaac Montoya Márquez refrendó su compromiso de dar continuidad a este proyecto, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y la contribución fundamental de este gremio al desarrollo económico y social de la demarcación. La administración municipal reafirmó que seguirá trabajando para abrir más espacios y oportunidades que fortalezcan el ingreso familiar de las y los productores locales.

Desde el gobierno municipal invitan a visitar la explanada de los Edificios Anexos al Palacio Municipal y disfrutar de la exposición y venta de productos artesanales y gastronomía tradicional, impulsando a las y los productores y artesanos.