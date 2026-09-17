Proponen elevar a 7 mdp el límite para beneficios fiscales al heredar vivienda

El legislador propone ampliar de 3.2 a 7 mdp el límite para acceder a beneficios fiscales en sucesiones de vivienda familiar.

La bancada del PAN en el Congreso capitalino presentó una propuesta para elevar de 3.2 a 7 millones de pesos el límite para acceder a beneficios fiscales en sucesiones de vivienda familiar.

De aprobarse dicha iniciativa, heredar la casa de los padres podría ser hasta 75 por ciento más barato para algunas familias en la Ciudad de México.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, ejemplificó que actualmente formalizar la herencia de una vivienda con un valor de 6.5 millones de pesos podría representar un costo superior a los 600 mil pesos; con la propuesta, el monto se reduciría a aproximadamente 147 mil pesos, lo que implicaría un ahorro estimado de 458 mil pesos.

Destacó que su iniciativa busca reducir los costos fiscales, registrales y notariales que enfrentan las familias al regularizar una vivienda heredada, bajo el argumento de que el patrimonio adquirido y conservado durante décadas no debería convertirse en una carga económica al momento de una sucesión.

En tribuna, Atayde reconoció que actualmente existe un beneficio para determinadas sucesiones, pero el límite de valor de la vivienda está establecido en 3.2 millones de pesos. Su propuesta plantea elevarlo a 7 millones, manteniendo requisitos como el parentesco directo y el plazo para formalizar la sucesión.

Atayde agregó que el objetivo es adecuar la legislación a los precios actuales de los inmuebles en la capital y evitar que familias que heredan una vivienda queden fuera de los beneficios únicamente por el valor del inmueble.

La propuesta también contempla descuentos en derechos registrales y reducciones mínimas en honorarios notariales, además de facilidades para regularizar adeudos históricos de predial, en este último caso, plantea eliminar multas, recargos y accesorios y permitir que el monto principal sea cubierto en parcialidades de hasta 48 meses.

“Cobrar lo justo para que más personas puedan cumplir. Facilitar la regularización en lugar de castigarla”, resumió el panista.

Sostuvo que cuando los costos para formalizar una sucesión son demasiado elevados, algunas familias optan por no realizar el trámite, lo que puede mantener las escrituras a nombre de personas fallecidas y acumular adeudos de predial.

El panista dejó claro que la iniciativa no pretende eliminar contribuciones de manera general ni entregar escrituras sin costo, pues mantendría límites, requisitos, cuotas mínimas y obligaciones fiscales; en los casos en que el valor de una vivienda supere los límites establecidos, continuaría la tributación correspondiente.

“Una cosa es adquirir patrimonio. Otra muy diferente es conservar el patrimonio de tu familia”.

El coordinador parlamentario afirmó que facilitar la regularización también puede contribuir a prevenir conflictos patrimoniales y casos de despojo, al incentivar que las familias formalicen legalmente la propiedad tras el fallecimiento de sus familiares.

Atayde agregó que la propuesta busca que las familias puedan regularizar sus viviendas sin depender de programas temporales o decisiones administrativas para acceder a costos preferenciales.

“La hacienda de la capital no pierde. Porque queremos que la gente pague. Pero lo que no queremos es que la falta de liquidez le impida regularizar el patrimonio de su familia”, expresó.