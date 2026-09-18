Ecatepec acumula 2 mil 700 accidentes de motocicleta en casi tres año

En los últimos dos años ocho meses, Ecatepec registró alrededor de dos mil 700 accidentes de motocicleta, una cifra que, según Jaime Abel García Vázquez, director general de Hermas Motos, obliga a impulsar la certificación de quienes conducen estos vehículos, ya que una gran mayoría no sabe manejarlos adecuadamente.

Hermas Motos es una de las empresas concesionadas por el gobierno del Estado de México para expedir el Certificado Estándar de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, documento que se ha convertido en requisito para obtener la licencia de conducir.

El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, puso en marcha de manera permanente el operativo Moto Segura en distintas vialidades del municipio, con el propósito, entre otros, de prevenir accidentes relacionados con este tipo de vehículos.

García Vázquez detalló que en Ecatepec circulan alrededor de 161 mil motocicletas, de las cuales únicamente 110 mil están registradas, y que apenas cerca del 5 por ciento de los conductores cuenta con la certificación correspondiente. “Entonces la gente no está acostumbrada a certificarse, no estamos acostumbrados a tener una licencia vigente, original, real. Algunas, muchas desafortunadamente, no solamente en la zona conurbada del Valle de México, sino en todos lados, utilizan licencias apócrifas, esa es la verdad”, expresó.

El directivo reconoció que erradicar esta práctica es complejo en todo el Estado e incluso en la Ciudad de México, aunque destacó que desde el año pasado, de manera paulatina, autoridades federales, estatales y empresas como Hermas colaboran para reducir el número de conductores sin preparación. “Desafortunadamente hay mucha demanda de motos y gente que aún no sabe manejarla”, insistió, y adelantó que mantienen conversaciones con el gobierno municipal para certificar a conductores durante tres meses en algún espacio del municipio.

De acuerdo con estadísticas del Inegi citadas por García Vázquez, desde 2024 a la fecha se acumulan dos mil 700 accidentes de motocicleta en Ecatepec, municipio que supera el millón 600 mil habitantes. “La intención de las autoridades federales y estatales es que disminuya, que cada vez haya más gente que tenga una educación vial en la moto mucho más arraigada, que sea un poquito más responsable la sociedad civil para que podamos tener menos accidentes, para que haya menos caos en las calles”, afirmó.

El representante de Hermas Motos sostuvo que la certificación de conductores responde a criterios preventivos y no a fines recaudatorios por parte de las autoridades. Finalmente, agradeció al gobierno de Ecatepec, a la presidenta municipal Azucena Cisneros y a los directores que apoyan estas acciones, así como al gobierno del Estado de México y a la gobernadora Delfina Gómez, quienes, dijo, no solo impulsan las certificaciones y evaluaciones, sino que siguen de cerca la reducción del índice de accidentes.