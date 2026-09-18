Gobierno del EdoMéx destina más de 108 mdp a educación en Lerma

El Gobierno del Estado de México ha destinado 108.88 millones de pesos para atender las necesidades educativas del municipio de Lerma durante la actual administración, a través de acciones de infraestructura, entrega de becas, mobiliario y equipamiento para escuelas.

De acuerdo con información del Gobierno estatal, del total de recursos destinados a este municipio, 46.27 millones de pesos corresponden a infraestructura educativa, mientras que 40.53 millones fueron destinados a becas y otros **22.08 millones de pesos se utilizaron para mobiliario y equipamiento de los planteles educativos. El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó sobre estas inversiones durante una gira de trabajo realizada en Lerma, donde también se entregaron obras y equipamiento para diferentes instituciones educativas.

Entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de un muro perimetral en la escuela primaria “Heriberto Enríquez”, ubicada en San Francisco Xochicuautla. La obra representó una inversión de 1.38 millones de pesos y busca mejorar las condiciones del plantel. Durante la misma jornada también se entregó mobiliario a 14 escuelas del municipio, con una inversión de 3.44 millones de pesos. En conjunto, estas dos acciones representaron un gasto de 4.82 millones de pesos y beneficiaron a 3 mil 343 estudiantes.

Además de las obras realizadas con recursos estatales, en Lerma se han llevado a cabo proyectos con apoyo municipal y federal para ampliar y mejorar los espacios educativos. En San Mateo Atarasquillo fueron inauguradas las nuevas instalaciones de una escuela secundaria, construidas por el Ayuntamiento de Lerma con una inversión de 3.75 millones de pesos. El plantel cuenta con cuatro aulas, un laboratorio, módulo sanitario y un área administrativa.

Otro proyecto se realizó en San José “El Llanito”, donde se inauguró un plantel de secundaria que representó una inversión municipal de 16 millones de pesos. Las instalaciones cuentan con cuatro aulas, laboratorio, módulo sanitario y una cancha deportiva. En materia de educación superior, también comenzaron trabajos en la Unidad de Estudios Superiores de Lerma, con una inversión de 10.1 millones de pesos. Las obras contemplan la adecuación del laboratorio de ciencias básicas del edificio B, la construcción de una cafetería y diferentes trabajos en las áreas exteriores.

Durante la gira también se inauguró el Telebachillerato Comunitario número 372, ubicado en La Concepción Xochicuautla. Este proyecto fue realizado por el Ayuntamiento de Lerma y tiene como propósito ampliar las opciones educativas para los habitantes de esta comunidad. A estas acciones se suma el inicio de la construcción del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, ubicado sobre la carretera Ocoyoacac-Santiago. El proyecto contará con una inversión federal de 15.4 millones de pesos.

Otro de los programas que ha destinado recursos para las escuelas del municipio es La Escuela es Nuestra, mediante el cual se canalizaron 31.15 millones de pesos para realizar obras y mejoras en 62 planteles educativos de Lerma. Las autoridades señalaron que estas inversiones buscan mejorar las condiciones de los espacios educativos y ampliar las oportunidades de estudiantes de diferentes niveles.

Con las acciones realizadas, el Gobierno del Estado de México informó que la inversión educativa en Lerma incluye desde obras de infraestructura y entrega de mobiliario hasta becas y proyectos para ampliar la oferta educativa. Los recursos también se complementan con las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Lerma y el Gobierno federal, con proyectos dirigidos a mejorar las instalaciones escolares y generar nuevos espacios para estudiantes de educación básica y media superior.