Empieza la “cargada”; Edmundo Hita respalda a Citlalli Hernández rumbo a la alcaldía Cuauhtémoc

El empresario Edmundo Hita se pronuncia a favor de la candidatura de Citlalli Hernández

En vísperas de que Morena emita su convocatoria para la elección de sus coordinadores a alcaldías, la “cargada” al interior de ese movimiento empieza a moverse para impulsar a la actual presidenta nacional de elecciones de ese partido, Citlalli Hernández como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

El empresario y líder social de la alcaldía Cuauhtémoc, Edmundo Hita, consideró que Citlalli Hernández es el perfil que debe encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en la demarcación rumbo a 2027.

A su juicio, Hernández reúne tres cosas que la demarcación exige: trayectoria probada dentro del movimiento, capacidad de diálogo con todos los sectores, incluido el empresarial, y la fuerza política para recuperar una alcaldía que hoy gobierna la oposición.

Hita adelantó que espera reunirse con Hernández en los próximos días para definir una ruta de trabajo conjunto con sus redes vecinales, que pondrá al servicio de este esfuerzo en el territorio.

Hita, con 15 años de trabajo empresarial y comunitario en la Cuauhtémoc, señaló que la alcaldía necesita un liderazgo que una al movimiento en lugar de dividirlo, y que el consenso que se ha construido alrededor de Hernández en los últimos días demuestra que ella es ese punto de encuentro.

El empresario sostuvo que los comerciantes, vecinos y pequeños negocios de la Cuauhtémoc requieren certidumbre, seguridad y un gobierno que trabaje coordinado con la Ciudad y la Federación, y que esa coordinación solo será posible con un proyecto de unidad.

Su posicionamiento se suma al de otros perfiles que en días recientes han cerrado filas en torno a Hernández, entre ellos el diputado Arturo Ávila, quien declinó sus aspiraciones en la demarcación.

El pasado 17 de septiembre, el diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, declinó su aspiración por la candidatura para dejarle el camino libre a Citalli Hernández a la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México.