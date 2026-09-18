Tlalnepantla invita al Croquetón 2026 para promover el bienestar animal

Con el objetivo de fomentar el cuidado y la protección de los animales de compañía, el Gobierno de Tlalnepantla realizará el próximo 3 de octubre el Croquetón 2026, una jornada dedicada al bienestar animal que incluirá actividades recreativas, servicios para mascotas y una campaña de donación de alimento. El evento se llevará a cabo a partir de las 08:00 horas en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, donde autoridades municipales, asociaciones y ciudadanos participarán en diversas actividades enfocadas en promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales. De acuerdo con la convocatoria difundida por el gobierno municipal, la actividad forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las Causas, impulsada por el Gobierno de México, la cual busca fortalecer el tejido social mediante acciones comunitarias y espacios de convivencia para la ciudadanía. Uno de los principales objetivos del Croquetón será reunir alimento para perros y gatos a través de centros de acopio instalados para la ocasión. Los organizadores informaron que las personas interesadas podrán donar croquetas empaquetadas y selladas, alimento húmedo en lata o sobre, así como premios o snacks para mascotas.

Además de la campaña de donación, el evento contempla una caminata por el bienestar animal, en la que podrán participar ciudadanos acompañados de sus mascotas. La actividad busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de los animales y fortalecer la convivencia entre las familias del municipio. Como parte de la jornada también se realizará una Feria de Bienestar Animal, en la que se ofrecerán distintas actividades dirigidas a dueños de mascotas y público en general.

Tlalnepantla invita al Croquetón 2026 para promover el bienestar animal

Entre las acciones programadas se encuentran una boda canina simbólica, festejos de cumpleaños para mascotas, un mercadito pet-friendly, vacunación y desparasitación, una pasarela de disfraces caninos, sesiones fotográficas tipo FotoDog 360, talleres de bienestar animal y actividades de adopción responsable. Las autoridades municipales señalaron que estas actividades buscan fomentar una mayor participación ciudadana en temas relacionados con la protección animal y generar espacios de convivencia familiar.

Asimismo, el evento contará con una dinámica de premiación para incentivar la participación de los asistentes. Se entregarán reconocimientos al mejor disfraz de mascota y se otorgarán medallas conmemorativas y kits para mascotas, sujetos a disponibilidad. El Gobierno de Tlalnepantla destacó que el bienestar animal forma parte de las acciones para construir comunidades más responsables y solidarias. Por ello, invitó a la población a participar en esta iniciativa y colaborar con donaciones que puedan beneficiar a perros y gatos en situación vulnerable. La administración municipal también informó que las personas interesadas podrán realizar un registro previo mediante los canales habilitados para el evento, con el fin de facilitar la organización de las actividades y la participación en las distintas dinámicas programadas.

En los últimos años, el cuidado y la protección animal han cobrado mayor relevancia en diversos municipios del Estado de México, donde se han impulsado campañas de adopción, esterilización, vacunación y tenencia responsable de mascotas. Con el Croquetón 2026, Tlalnepantla busca fortalecer estas acciones y promover una mayor conciencia sobre el papel que tienen los ciudadanos en el bienestar de los animales de compañía. La invitación permanece abierta para que familias, asociaciones protectoras y dueños de mascotas se sumen a esta jornada, que combinará actividades recreativas, servicios veterinarios y apoyo alimentario para los animales que más lo necesitan.