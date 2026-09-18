Firman convenio Cuauhtémoc y Fundación Teletón para fortalecer labores de inclusión

Firma Convenio entre la alcaldía Cuauhtémoc y Fundación Teletón. (Especial)

El Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc y Fundación Teletón México A.C. firmaron una Carta de Colaboración para realizar acciones dirigidas a personas con discapacidad y sus familias que habitan, transitan o visitan la demarcación.

En representación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el acto Verónica Beatriz Juárez Piña, directora general de Desarrollo Social, acompañada por José Alejandro Oseguera Casillas, director general del Centro de Rehabilitación Infantil e Inclusión Teletón Ciudad de México.

El acuerdo establece acciones de orientación, información y vinculación, así como actividades de sensibilización y capacitación en materia de inclusión, accesibilidad y derechos. También se prevé la difusión y canalización hacia los servicios y programas especializados de Fundación Teletón México.

En la colaboración, ambas instituciones podrán desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas inclusivas dirigidas a personas con discapacidad. El acuerdo también contempla acciones relacionadas con la Colecta Teletón 2026.

Además, la alcaldía Cuauhtémoc se sumó al boteo Teletón 2026, que este año busca superar la meta de 426 millones 978 mil 716 pesos más un peso, para ayudar a niñas y niños con discapacidad, cáncer y autismo.