DIF de Atizapán realizará segunda entrega de despensas a familias beneficiarias

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Atizapán anunció la segunda entrega de despensas del programa “Nutrición y Bienestar Familiar”, con el objetivo de apoyar la alimentación de las familias beneficiarias del municipio.

La entrega se realizará el próximo lunes 21 de septiembre a las 10:00 horas, en las instalaciones del Ex Mercado Municipal, donde las personas que forman parte del programa podrán acudir para recibir este apoyo alimentario. De acuerdo con la información difundida por el DIF Municipal, esta acción busca contribuir al bienestar de las familias y apoyar a quienes reciben el beneficio mediante la entrega de productos que pueden ser utilizados para complementar su alimentación. Las autoridades municipales señalaron que esta actividad se lleva a cabo en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), como parte de las acciones destinadas a acercar apoyos a las familias del municipio.

Para poder recibir la despensa, las personas beneficiarias deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por el programa. El principal documento solicitado es una copia de la credencial para votar del beneficiario al 200 por ciento. En caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente y envíe a un familiar autorizado para recoger el apoyo, esta persona también deberá presentar una copia de su credencial del INE al 200 por ciento. El DIF Municipal hizo énfasis en que la jornada será el único día de entrega, por lo que se pidió a las personas beneficiarias tomar las medidas necesarias para acudir en la fecha y horario establecidos.

La entrega de despensas forma parte de las acciones de asistencia social que buscan atender algunas de las necesidades de las familias y contribuir a mejorar sus condiciones de alimentación. Este tipo de apoyos están dirigidos principalmente a personas que previamente fueron incorporadas como beneficiarias de los programas del DIF. Las autoridades recomendaron a los beneficiarios revisar que cuenten con la documentación requerida antes de trasladarse al punto de entrega, con la finalidad de evitar inconvenientes durante el proceso. El evento se llevará a cabo en el Ex Mercado Municipal, donde se espera la asistencia de las personas inscritas en el programa. El horario establecido para comenzar la entrega será a las 10:00 horas.

El programa “Nutrición y Bienestar Familiar” tiene entre sus objetivos apoyar a las familias mediante acciones relacionadas con la alimentación y el bienestar. La coordinación entre el DIF Municipal y el DIF Estado de México permite llevar este tipo de apoyos a distintos sectores de la población. El DIF de Atizapán invitó a las y los beneficiarios a participar en esta segunda entrega y recordó nuevamente que será una jornada única, por lo que será importante acudir el lunes 21 de septiembre con la documentación solicitada.