Diputados de Morena celebran participación de Brugada en el Urban 20 de Nueva York

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso local

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México celebró el anuncio de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre su asistencia al Foro Urban 20 (U20) 2026, que se realizará en Nueva York.

Se trata de un espacio donde se abordarán las agendas y los retos de las principales ciudades del mundo.

Lo anterior, luego de que la mandataria local informara que acudirá al encuentro para participar este domingo, tras la invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y que estará de regreso en la capital el lunes 21 de septiembre.

Para ello, presentó ante el Congreso capitalino la solicitud de permiso correspondiente, que fue otorgada.

Las y los legisladores locales de Morena destacaron que esta invitación se suma a una serie de reconocimientos que la comunidad internacional ha otorgado al modelo de política urbana y social impulsado desde la Ciudad de México.

Recordaron que entre ellos, mencionaron que ONU Hábitat entregó a Clara Brugada el Pergamino de Honor 2025, distinción que reconoció su “enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social, ejemplificado en su modelo Utopías de espacios comunitarios inclusivos”.

Previamente, en octubre de 2024, había recibido el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades, otorgado por ONU Hábitat y la municipalidad de Shanghái.

Asimismo, la Ciudad de México fue designada sede del Foro Urbano Mundial 2028, tras un proceso competitivo frente a otras ciudades candidatas.

“Celebramos la cooperación de las mayores ciudades del continente. Este foro es de suma importancia para enlazar a los líderes de la región. Confiamos que los demás alcaldes del mundo aprenderán grandes lecciones de los proyectos de la jefa de Gobierno, especialmente las Utopías”, señaló la coordinadora del grupo parlamentario guinda, Xóchitl Bravo.

La bancada recordó que la jefa de Gobierno subrayó que la ciudad acudirá con la disposición de compartir su experiencia, pero también de aprender de otras metrópolis del mundo.

Las y los diputados del grupo mayoritario aseguraron que, esta participación reafirma que la Ciudad de México continúa siendo referente en política social urbana, una ciudad próspera, de buen Gobierno y que cuida de todas las personas, con la mirada puesta siempre en la cercanía con su gente y, al mismo tiempo, abierta al diálogo con el mundo.