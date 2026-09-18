Edmundo Hita respalda a Citlalli Hernández para coordinar trabajos de Morena en Cuauhtémoc

Citlalli Hernández

El presidente de la Fundación Sor Juana, Edmundo Hita, manifestó su respaldo a Citlalli Hernández para presidir los trabajos de la Coordinación Territorial de la Cuarta Transformación en la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al proceso electoral de 2027.

Hita, quien cuenta con más de 15 años de trabajo comunitario y empresarial en la demarcación, resaltó que Cuauhtémoc requiere un liderazgo que favorezca la unidad dentro de Morena.

“El consenso que se ha expresado y consolidado alrededor de Hernández, demuestra que su presencia es un punto de encuentro, de unidad y fortaleza”, afirmó.

El también abogado y empresario aseguró que Hernández cuenta con experiencia al interior del movimiento y capacidad de diálogo con distintos sectores, incluido el empresarial.

Asimismo, Hita sostuvo que comerciantes, vecinos y microempresarios de la demarcación requieren certidumbre, seguridad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Añadió que la Fundación Sor Juana, organización que creó para apoyar a personas en situación vulnerable o de calle, cuenta con redes vecinales que podrían incorporarse a una eventual ruta de trabajo territorial con Citlalli Hernández.

Su posicionamiento se suma al de otros perfiles, quienes en días recientes han cerrado filas en torno a Hernández, entre ellos el del diputado federal Arturo Ávila, quien declinó sus aspiraciones en la demarcación.

Hita adelantó que espera reunirse con Hernández en los próximos días para definir una ruta de trabajo conjunto con sus redes vecinales.