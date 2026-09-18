Huixquilucan invierte en calles de Lomas de las Palmas

El Gobierno de Huixquilucan destinó más de 13.8 millones de pesos durante este año para realizar obras de infraestructura en el fraccionamiento Lomas de las Palmas, principalmente en la rehabilitación de calles, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes.

Como parte de estas acciones, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó la repavimentación con concreto hidráulico de las calles Fuente del Olivo, Fuente de los Carretones y Retorno Fuente de los Carretones. Las obras fueron inauguradas en compañía de vecinos de la zona. Durante la entrega, la alcaldesa señaló que los trabajos buscan atender las necesidades de los habitantes y contar con vialidades que tengan una mayor duración. También indicó que la rehabilitación de las calles puede contribuir a mejorar el valor de las viviendas y hacer más seguros los traslados de las personas que viven o circulan por este fraccionamiento.

Una de las principales obras fue realizada en la calle Fuente del Olivo, donde se rehabilitaron más de 2 mil 600 metros cuadrados con concreto hidráulico, con una inversión de 5.3 millones de pesos. En la calle Retorno Fuente de los Carretones se intervinieron más de 2 mil 180 metros cuadrados de pavimento, con una inversión de 4.2 millones de pesos. Mientras que en Fuente de los Carretones fueron rehabilitados más de mil 600 metros cuadrados, con un presupuesto de 3.2 millones de pesos.

En conjunto, las tres vialidades representan más de 6 mil 380 metros cuadrados de superficie intervenida y una inversión de alrededor de 12.7 millones de pesos. A estos trabajos se sumaron acciones para mejorar banquetas y guarniciones, con una inversión cercana a un millón de pesos. La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que las obras forman parte del Programa de Obra Pública 2026 y responden a compromisos establecidos durante los recorridos del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”.

La funcionaria señaló que durante estos recorridos se recibieron solicitudes de los vecinos relacionadas con las condiciones de las vialidades. Por ello, las autoridades municipales programaron los trabajos para atender las calles que requerían rehabilitación. Por su parte, Virginia Amezcua, presidenta de la Asociación de Colonos de Lomas de las Palmas, reconoció las obras realizadas en las tres vialidades y señaló que los trabajos respondieron a una petición de los habitantes del fraccionamiento. El gobierno municipal informó que estas acciones forman parte de un programa más amplio de rehabilitación de vialidades en diferentes zonas de Huixquilucan.

Entre las obras concluidas durante este año también se encuentran trabajos en la carretera La Marquesa-Huixquilucan, específicamente en el tramo de La Cañada a La Cima; la carretera a Canales, a la altura de Llano Grande; la Avenida Zacamulpa; las avenidas San Francisco Parte Baja y San Francisco Sur, así como la Avenida Lomas Anáhuac. Con la rehabilitación de las calles de Lomas de las Palmas, el municipio busca mejorar las condiciones de circulación para automovilistas, peatones y habitantes de la zona. Las autoridades señalaron que continuarán con acciones de obra pública en distintas vialidades para atender las necesidades de infraestructura del municipio.