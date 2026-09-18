¿Vuelven las lluvias a CDMX este viernes 18 de septiembre? Así es el pronóstico del clima para hoy (@conagua_clima)

Para este viernes 18 de septiembre, se pronostica un clima cálido, aunque en la tarde el cielo estará mayormente nublado y habrá intervalos de chubascos, así como actividad eléctrica en distintas partes de la ciudad. Aquí te decimos si habrá intensas lluvias en la CDMX.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX? Horarios y reporte del SMN

Aunque no se tienen previstas intensas lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm tanto en la CDMX como en el Estado de México; sin embargo, sí habrá actividad eléctrica, por lo que las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y considerar que podría haber cambios bruscos en la temperatura.

También la tarde estará mayormente nublada y se prevé un viento de 10 a 20 kilómetros por hora en la Ciudad de México; además, está la posibilidad de caída de granizo en algunas partes del centro.

Temperaturas estimadas por la tarde y noche en la capital

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé que en la tarde haya un clima cálido, un cielo mayormente nublado con chubascos y descargas eléctricas.

Mientras que para la CDMX su temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima de 13 a 15 °C, en el Estado de México pronostica una temperatura máxima de 12 a 23 °C y en algunas zonas del estado se podría llegar a una temperatura mínima de 0 a 5 °C.

Para este día, se pronostican #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas en la #CDMX y el #EdoMéx. En la capital del país se prevé #Temperatura máxima de 24 a 26 grados #Celsius. Más información en ⬇️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/7dsXFRMhUU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2026

¿Cómo afectará la lluvia al servicio del Metro y Metrobús hoy?

Aunque no se esperan intensas lluvias para la capital del país y la zona metropolitana, sí se tiene prevista actividad eléctrica, por lo que eso podría afectar el servicio en algunas líneas del metro.

Esto es debido a que el Transporte Colectivo Metro implementa una marcha de seguridad, que implica la reducción de velocidad de los trenes.

En cuanto al Metrobús, suele enfrentar mayor saturación debido a que es una alternativa para los usuarios del metro y, en caso de haber inundaciones, también suele tener retrasos su servicio.