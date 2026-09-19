BJ fortalece la cultura de la prevención durante Segundo Simulacro Nacional 2026

Participan más de 40 mil ciudadanos en simulacro de BJ.

La alcaldía Benito Juárez informó que participó de manera activa en el Segundo Simulacro Nacional 2026 con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante sismos y consolidar la protección civil como una herramienta que permite salvar vidas en caso de cualquier siniestro.

Luis Mendoza, alcalde de la demarcación precisó que en demarcación se promueve de manera permanente la participación en este tipo de ejercicios, que no solamente permiten generar mayor conciencia para actuar frente a un riesgo, sino que mejoran la capacidad de respuesta de las autoridades competentes en beneficio de la ciudadanía.

Además, destacó que el personal de Protección Civil se capacita constantemente para disminuir los tiempos de reacción ante eventos sísmicos o de otra naturaleza, además de contar con equipo de primer nivel para atender oportunamente las emergencias.

“En Benito Juárez estamos más que preparados. Hemos hecho una fuerte inversión desde el año pasado en materia de Protección Civil, en el tema de Blindar BJ360° y esto es resultado de las necesidades que requiere la alcaldía. Ha habido mucha participación en muchos puntos de la alcaldía, nunca dejaré de incentivar y de pedirle a todas las vecinas y vecinos que lo tomen en serio y que sigan todas las indicaciones que se les da por parte de la alcaldía y del gobierno de la ciudad”, afirmó el alcalde.

Luego de que se activaran los protocolos correspondientes, se reportó saldo blanco en la demarcación; más de 40 mil personas se sumaron al simulacro, al desalojar responsablemente centros comerciales, negocios y domicilios particulares.

Elementos de Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron su presencia en territorio benitojuarense a fin de que no ocurriera alguna situación que pusiera en peligro la integridad de vecinos y de quienes transitan por las calles de la alcaldía.

Una vez finalizado el ejercicio, se instaló la Primera Sesión del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; en representación del Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Yanes, secretario de Bienestar Social e Igualdad Social, reconoció el buen trabajo que se ha logrado gracias a la coordinación entre autoridades de ambas instancias para llevar a cabo los simulacros con una muy buena organización.

“En materia de Protección Civil, es un avance muy importante, no deja de ser paradójico que sea un simulacro y al mismo tiempo un ejercicio verdadero. Es un proceso de construcción de capacidades, de desarrollo de habilidades frente a los desastres y una cultura social de gestión del riesgo que hemos venido construyendo como ciudad. Hemos venido desarrollando una muy buena colaboración entre el gobierno Central y la alcaldía en esta materia y creo que vamos avanzando en que se genera una cultura social de la prevención, del cuidado y el autocuidado”, señaló el secretario.

La alcaldía aprovechó para agradecer a todas las personas que participaron con responsabilidad en el Segundo Simulacro Nacional 2026, y reafirmó que ante cualquier emergencia, la prevención y una correcta organización son herramientas fundamentales que salvan vidas.