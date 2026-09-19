Logran 98% de efectividad altavoces del C5 durante el simulacro

Simulacro Nacional

El segundo Simulacro Nacional se desarrolló con éxito en la Ciudad de México, de acuerdo con autoridades capitalinas.

El ejercicio preventivo planteó una hipótesis con una magnitud de 7.7 grados, con epicentro en el suroeste de Tehuacán, Puebla.

De los 28 mil 287 altavoces distribuidos en la metrópoli, se tuvo un porcentaje de activación o de efectividad de 98.93 por ciento. Esto implica que 27 mil 984 de la totalidad de los altavoces funcionaron por encima del estándar sugerido a nivel internacional.

Asimismo, informó el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, todas las alcaldías, sin excepción, tuvieron porcentajes por encima del 98 por ciento, siendo este el sistema más robusto de los últimos años y el más vigoroso de todo el continente en materia de alerta sísmica sonora. Por lo tanto, anunció, la efectividad se confirmó y hay una tendencia permanente de consolidar esa precisa efectividad.

Guerrero Chipés subrayó que es la primera vez en que se tiene este volumen de altavoces, gracias al nuevo sembrado de altavoces y de cámaras.

En este simulacro se registró una participación de siete millones 889 mil 435 personas, año en el que se conmemoran los aniversarios 41 y noveno de los sismos de 1985 y 2019, con los que se honra la memoria de las víctimas y la solidaridad de la ciudadanía.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la alerta fue replicada a través de otros medios como radio y televisión, edificios del sector público y privado, y por medio de los teléfonos móviles, a través de una estrategia federal, mecanismo que convierte a México en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología.

Refirió que un total de 29 mil 907 inmuebles se registraron mediante una plataforma para participar en el simulacro. Explicó que, aun cuando el ejercicio preventivo tuvo lugar en este día sábado, de acuerdo a información de la Autoridad Educativa Federal, se sumaron seis mil 777 escuelas, de las cuales tres mil 935 fueron del sector público y dos mil 842 del privado, con la participación de un millón 338 mil 223 estudiantes y 120 mil 468 docentes y trabajadores.

Asimismo, participaron más de cinco mil funcionarios públicos y se instalaron los 16 consejos de Protección Civil de las alcaldías; además de activarse las 72 coordinaciones territoriales. Informó que junto a dos escenarios de riesgo principales en el Monumento a la Revolución y el Deportivo Xochimilco, impulsaron 22 ejercicios especializados en todas las alcaldías, para poner a prueba la coordinación y capacidad de respuesta interinstitucional.

“Hago un llamado a los capitalinos, a las capitalinas a seguir participando en los simulados. Los simulacros pueden salvar vidas y esta ciudad viene llevando a cabo simulacros año con año y nuestra población tiene que estar cada simulacro más preparada”, afirmó al exhortar la población a medir tiempos de evacuación y mejorarlos, además de contar con mochilas de vida y un Plan de Protección Civil Familiar”, dijo la jefa de Gobierno.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que la evacuación durante el Simulacro Nacional tuvo una duración de un minuto con 43 segundos. Precisó que se instalaron los 16 Consejos de Protección Civil, se activaron las 72 coordinaciones territoriales y los mil 22 cuadrantes de participación ciudadana.

En Xochimilco se realizaron ejercicios de búsqueda y rescate de personas atrapadas en vehículos y bajo escombros, con apoyo de binomios caninos, así como atención de un incendio, descontaminación, atención de lesionados y traslado terrestre; en el Monumento a la Revolución se practicaron perforación de losas, rescate vertical, búsqueda y rescate de personas atrapadas, clasificación de lesionados y traslado hospitalario. Además, se realizaron 22 ejercicios adicionales en explanadas, mercados, unidades habitacionales e inmuebles de distintas alcaldías.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se desplegaron 17 mil 100 policías, apoyados por mil 610 vehículos, 72 motocicletas, 20 grúas, 80 elementos del grupo especializado de búsqueda y rescate urbano (USAR), 25 ambulancias, 12 motoambulancias y dos unidades de rescate; cinco helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos, el agrupamiento Cóndores y dos drones de la Unidad Águila.

Vázquez Camacho señaló que los 13 Centros Penitenciarios participantes fueron evacuados conforme a los protocolos y que el personal de la SSC apoyó los dos escenarios de emergencia realizados en distintos puntos de la ciudad. El despliegue permitió garantizar la seguridad de las personas participantes, apoyar la vialidad en vías primarias y secundarias y supervisar los inmuebles evacuados, así como las plataformas del Metrobús y del Metro.

Así, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó que participaron 92 hospitales y 377 unidades de primer nivel, todos reportados sin daños, con mil 437 camas disponibles, 240 de ellas para emergencias graves. Durante el ejercicio fueron localizados 5 mil 450 de 6 mil trabajadores de salud, mientras que 55 mil personas fueron evacuadas de los servicios sanitarios.

Asimismo, durante el simulacro se atendieron dos situaciones reales: una persona con una aparente emergencia cardiaca, trasladada a un hospital privado, y otra que sufrió una caída de una escalera y fue atendida en el lugar.

En tanto, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, informó que evacuaron 520 personas de los edificios, la Casa de Gobierno y Centro de Mando Operativo de la Secretaría; se hizo la revisión de más de mil 750 componentes de infraestructura hidráulica, entre plantas potabilizadoras, plantas tratadoras, pozos de agua potable, cárcamos de bombeo, entre otros, sin afectar la operación.

Durante la simulación del sismo, se detuvo la circulación de los trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de implementar el protocolo de actuación debido a simulacro de sismo en las estaciones de la red, marcha que se retomó a los pocos minutos.

Asimismo, en los demás transportes de la Red de Movilidad Integrada, como el Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos, Cablebús, Tren Interurbano, Corredores y en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), el servicio se detuvo de manera momentánea.

Ahí, personal de la Policía Bancaria Industrial (PBI) orientó a los usuarios para que realizaran el repliegue de seguridad.