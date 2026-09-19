Movilidad hoy 19 de septiembre: Calles cerradas, marchas y reporte de carreteras afectadas (@GN_Carreteras)

En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026, se prevén bloqueos y manifestaciones dentro de la capital, así como diversos cierres en carreteras y autopistas principales. Aquí te decimos cuáles son para que tomes tus precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 19 de septiembre en la CDMX?

En la Ciudad de México y la zona metropolitana se prevé que la circulación esté más congestionada de lo normal, tanto para los automóviles como para las personas, debido a la combinación de bloqueos en las carreteras, accidentes viales, marchas y el Segundo Simulacro Nacional 2026.

Según reportes de la Secretaría del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la CDMX se prevén los siguientes eventos que podrían afectar la movilidad vial:

Al menos 11 concentraciones ciudadanas.

Una rodada de motociclistas.

Cuatro rodadas ciclistas.

18 eventos masivos repartidos en distintas alcaldías.

Una de las concentraciones ciudadanas será una marcha en el centro histórico, mientras que las rodadas atravesarán avenidas principales como Reforma, Insurgentes y Tlalpan.

Además, para los conductores se recomienda tomar las debidas precauciones y revisar el programa Hoy No Circula sabatino, que operará de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y metrobús

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha reportado retrasos ni afectaciones en su servicio; además, confirmo que después del Segundo Simulacro Nacional, normalizó la circulación de trenes.

Mientras que el Metrobús ha reportado retrasos en su servicio debido a las movilizaciones sociales en distintos puntos de la ciudad. Las líneas que se reportan afectadas son la L1, L2 y la L4 Ruta Norte.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy 19 de septiembre?

Por otro lado, el último reporte de la Guardia Nacional ha informado distintos cierres y bloqueos en las carreteras del país. Estas son las autopistas y carreteras afectadas: