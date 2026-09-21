Bloquean la caseta de la México-Toluca este lunes 21 de septiembre: ¿Qué está pasando y porqué está cerrada?

Caseta México-Toluca Manifestantes protestan falta de pago. (@SCPPyBG)

La caseta México-Toluca ubicada en la alcaldía Cuajimalpa se encuentra bloqueada. La manifestación se debe a malas condiciones laborales que viven trabajadores de limpieza.

¿Por qué está bloqueada carretera México-Toluca?

Trabajadores de la empresa PROAM bloquean la Caseta de La Venta en Cuajimalpa durante la mañana de este lunes 21 de septiembre. Los manifestantes protestan falta de pagos y exigen que intervengan las autoridades.

Las pancartas señalan a Guillermo Solís, dueño de la empresa, como principal responsable de las malas prácticas laborales. La protesta no estaba contemplada en la Agenda de Movilizaciónes de Protección Civil para el día de hoy, pero la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno notificó acerca de ella a través de sus redes sociales.

¿Qué es PROAM, empresa cuyos trabajadores protestan por falta de pago?

PROAM Administración S de R.L. de C.V es una empresa que presta servicios de limpieza. La compañía opera desde Tenango De Arista, en la periferia de Toluca, Estado de México. Posee contratos en distintos centros médicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Desde febrero de este año, trabajadores de la empresa denunciaron irregularidades en las prácticas laborales de la empresa. A pesar de esto, en marzo el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó un contrato plurianual a PROAM. La Secretaría del Trabajo del Estado de México comenzó a inspeccionar centros donde operaba PROAM pero nada derivó de dichas investigaciones.