Pide Brugada desde Nueva York fortalecer la cooperación entre ciudades

Clausura del U20 en NY

En el cierre del Urban 20, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a fortalecer el multilateralismo entre ciudades y el intercambio de experiencias para encontrar soluciones a problemas que comparten las grandes urbes.

Durante un desayuno de conclusiones del encuentro, encabezado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la mandataria capitalina presentó algunas de las políticas que se desarrollan en la Ciudad de México, entre ellas los Vales Mercomuna y las acciones para fortalecer la economía de los barrios.

Explicó que estas estrategias buscan apoyar a las familias y, al mismo tiempo, impulsar el comercio y el consumo local, como parte de las experiencias que la capital mexicana compartió durante el encuentro internacional.

El cierre del U20 ocurrió después de dos días de trabajos en los que alcaldes y representantes de distintas ciudades intercambiaron propuestas sobre algunos de los principales retos urbanos, entre ellos las condiciones de las personas trabajadoras de plataformas digitales y las alternativas para mejorar su situación laboral.

También se abordaron temas relacionados con el acceso a la vivienda, el llamado housing, el medio ambiente y el cambio climático.

Durante el U20, Brugada también sostuvo reuniones bilaterales con alcaldes y representantes municipales de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile, con quienes intercambió experiencias y planteó posibles mecanismos de cooperación entre ciudades.

La participación de la Ciudad de México en el Urban 20 estuvo centrada en políticas sociales, fortalecimiento de la economía local y cooperación urbana, en un encuentro que planteó el papel de las grandes ciudades frente a problemas que rebasan las fronteras nacionales.

Con la conclusión del Urban 20, Nueva York dio paso a la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde algunos de los desafíos abordados por los gobiernos locales forman parte también de la discusión multilateral internacional.