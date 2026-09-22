El 9-1-1 llegará a zonas sin cobertura celular en CDMX mediante tecnología satelital

Alianza entre C5 e Intrado Life & Safety Salvador Guerrero Chiprés y Marcio Adriano de Oliveira

Pedir ayuda al 911 desde una zona sin señal celular o conexión Wi-Fi ya es posible en algunos puntos de la Ciudad de México gracias a una nueva solución satelital implementada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en alianza con Intrado Life & Safety.

El sistema establece un canal de comunicación que permite a usuarios de dispositivos móviles con sistema iOS realizar llamadas de auxilio desde sitios donde no existe cobertura de las redes celulares ni conexión Wi-Fi, una herramienta especialmente útil en zonas boscosas, rurales o de difícil acceso.

Desde el inicio de las pruebas técnicas, en noviembre de 2025, y hasta la fecha, se han generado 49 reportes a la línea de emergencias 9-1-1 mediante esta tecnología.

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, las alcaldías que concentran más atenciones son Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las primeras cuatro cuentan con amplias zonas suburbanas o rurales, donde la falta de cobertura puede dificultar que una persona solicite auxilio.

Los reportes realizados mediante el sistema han estado relacionados principalmente con vehículos descompuestos, choques sin personas lesionadas, personas extraviadas en zonas boscosas y vehículos varados.

Estamos fortaleciendo una parte fundamental de la seguridad de las personas: la posibilidad de pedir ayuda en zonas donde la cobertura celular es limitada o no existe”, señaló Marcio Adriano de Oliveira, vicepresidente comercial de Intrado, quien además destacó que esta tecnología busca evitar que la falta de cobertura sea un obstáculo para solicitar atención de emergencia.

Por su parte, Guerrero Chiprés señaló que la alianza forma parte del programa Aliados C5, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuyo objetivo es incorporar tecnología desarrollada por el sector privado a la infraestructura pública.