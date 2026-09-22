Morena propone mecanismo seguro para localizar seres sintientes extraviados

Mascotas Mascotas (La Crónica de Hoy)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para fortalecer los mecanismos de identificación, reporte, localización y recuperación de seres sintientes de compañía extraviados, al tiempo que busca reducir la exposición de los datos personales de sus tutores.

La propuesta, presentada por la legisladora Judith Vanegas, cobra relevancia por la cantidad de animales de compañía en los hogares; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 del INEGI, 69.8% de los hogares mexicanos tenía al menos una mascota, lo que representaba alrededor de 25 millones de hogares y cerca de 80 millones de animales de compañía. En la Ciudad de México, la proporción alcanzaba 61.4% de los hogares.

Vanegas Tapia señaló que la pérdida de una mascota no sólo representa angustia para las familias, sino que puede generar un segundo riesgo cuando, para buscarlo, las personas difunden públicamente números telefónicos, nombres, domicilios u otros datos personales.

“La misma ley que busca proteger a nuestras mascotas está, sin quererlo, dejando desprotegidas a las personas que las cuidan”, expuso la legisladora.

La legisladora aseguró que la finalidad de propuesta es construir un procedimiento más claro desde el momento en que ocurre el extravío hasta el eventual reencuentro, incorporando también la protección de datos personales.

“Perder a un animal de compañía no debe convertirse también en un riesgo para la seguridad y el patrimonio de las familias capitalinas”, señaló Vanegas ante el pleno.

¿Qué se propone?

La iniciativa propone sustituir la obligación de colocar directamente los datos personales del tutor en el collar o pechera por un mecanismo de contacto seguro, cuya instrumentación correspondería a la Agencia de Atención Animal (AGATAN).

La propuesta busca apoyarse en una infraestructura que ya existe. Según el dato oficial más reciente localizado de Sedema, al 12 de junio de 2025 el RUAC contaba con 264 mil 354 registros activos en la Ciudad de México. Más de 63 mil habían sido incorporados durante 2024 y otros 50 mil 266 durante los primeros meses de 2025. El registro funciona desde 2018 y el trámite es gratuito y en línea.

Informó que la Sedema señala que el RUAC permite acreditar la tutela responsable y generar información para diseñar políticas públicas de vacunación, esterilización y bienestar animal.

Cuatro modificaciones centrales

La propuesta presentada por Vanegas plantea reformar y adicionar disposiciones de los artículos 4 Bis 1, 30 Bis, 32 Bis y 73 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México.

El proyecto contempla sustituir la exhibición directa de datos personales por un mecanismo seguro de contacto; permitir que los tutores reporten institucionalmente un extravío vinculado al RUAC; habilitar un mecanismo para que quien encuentre al ser sintiente pueda reportar su localización; y otorgar expresamente a AGATAN la responsabilidad de diseñar, administrar y mantener actualizados estos mecanismos.

Otro cambio relevante se refiere al plazo de cinco días previsto para que un ser sintiente localizado pueda ser considerado abandonado. La iniciativa establece que, cuando exista un reporte vigente de extravío, dicho plazo comience a contabilizarse a partir de que el tutor sea informado de que fue localizado, y no simplemente desde el momento en que la autoridad lo encuentre.

Con ello se busca evitar que una falla de comunicación derive en que un ser sintiente sea incorporado a un programa de adopción antes de que su familia haya tenido conocimiento de su localización.