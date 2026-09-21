Con Delfina Gómez el Edomex pasó de contener problemas a atender sus causas: Horacio Duarte

Delfina Gómez y Horacio Duarte

“Durante los primeros tres años de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México dejó atrás una política basada en contener los conflictos para avanzar hacia un modelo enfocado en atender sus causas y generar soluciones”, así lo afirmó el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

En entrevista, el funcionario sostuvo que al inicio de la actual administración encontraron diversos asuntos que durante años no habían sido atendidos de fondo y que, en su lugar, habían sido pospuestos o contenidos mediante acuerdos con organizaciones, grupos de interés y dirigentes políticos.

“Cuando llegamos al Gobierno del Estado encontramos muchos asuntos que durante años no se atendieron de fondo; únicamente se contenían o se posponían. Con la Gobernadora Delfina Gómez esa etapa terminó”, afirmó.

Duarte señaló que desde su perspectiva las administraciones anteriores privilegiaron una aparente estabilidad a través de acuerdos con distintos grupos, situación que, dijo, derivó en el abandono de algunas regiones y en una fragmentación del ejercicio de gobierno.

Frente a ello, sostuvo que la actual administración busca recuperar la conducción institucional del territorio y evitar que el poder público quede sujeto a intereses particulares.

“El poder público ya no se reparte entre grupos. Hoy existe un gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez, con presencia en todo el territorio y con una responsabilidad clara frente al pueblo del Estado de México”, mencionó.

Como parte de este esquema, explicó que el gobierno estatal mantiene coordinación con los 125 ayuntamientos, así como con diputadas y diputados locales y federales, con el objetivo de sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades, respetando las atribuciones de cada autoridad.

El secretario también destacó la coordinación con la administración federal, que, afirmó, ha permitido ampliar la cobertura de programas sociales a más de 5 millones de personas en el Estado de México.

De acuerdo con Duarte, estas acciones también han contribuido a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza, cifra que forma parte de los resultados que la administración estatal prevé presentar durante su tercer año de gobierno.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentará el próximo 30 de septiembre, en Toluca, su Tercer Informe de Gobierno, en el que dará cuenta de las acciones y resultados de los primeros tres años de su administración.