Inician repavimentación de avenida Revolución en Huixquilucan

Obras públicas en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio inicio a los trabajos de repavimentación de la avenida Revolución, en la comunidad de El Hielo, siendo parte de las obras de infraestructura que realiza la administración local.

Contreras puntualizó que esta intervención era una de las solicitudes expuestas por los habitantes de la localidad, por lo que los trabajos tienen como propósito mejorar las condiciones de la vialidad y facilitar los traslados en la zona.

La alcaldesa comentó que la obra es de las acciones consideradas de alto impacto para el municipio y busca aportar a una mayor movilidad, así como agilizar el tránsito vehicular en este punto de Huixquilucan.

Finalmente informó el inicio de los trabajos a través de sus redes sociales, donde señaló que la repavimentación responde a una petición de los vecinos de El Hielo.