Potencian equipo de Protección Civil y bomberos de Texcoco

Bomberos de Texcoco

El gobierno de Texcoco realizó la entrega final de nuevo equipo especializado a la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia para distintas eventualidades.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, en donde se llevó a cabo pruebas de funcionamiento del equipo adquirido para verificar su operación antes de incorporarlo a las labores de atención y auxilio a la población.

Autoridades municipales reivindicaron que esta inversión busca proporcionar herramientas modernas y funcionales al personal encargado de atender emergencias, así como apoyar a la protección de la integridad de las y los habitantes de Texcoco.

Con la incorporación del nuevo equipamiento, las áreas de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria contarán con más recursos para poner en práctica sus labores de atención a la ciudadanía.