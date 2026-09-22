Edomex beneficia a más de 3 mil 800 personas trabajadoras del ISSEMYM

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabezó la entrega de 310 promociones y basificaciones a personal médico, paramédico y administrativo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), como un reconocimiento a quienes cuidan la salud de las personas servidoras públicas, pensionadas y sus familias.

“Hoy esa entrega recibe algo que también importa, el reconocimiento a quienes hacen posible que este servicio de salud siga adelante. Ustedes han dedicado su vida a cuidar de otros, hoy el Estado les brinda la certeza para cuidar también de su propio futuro”, expresó la Gobernadora.

La actual administración ha beneficiado a 3 mil 886 servidoras y servidores públicos del ISSEMYM, cifra que equivale al 40% de la plantilla del Instituto, que ya cuenta con certeza laboral.

“Estas basificaciones reconocen algo que ustedes han construido con años de trabajo: el derecho a contar con estabilidad y certeza laboral”, señaló la Mandataria estatal.

Destacó que la estabilidad laboral permite reducir la rotación y aprovechar la experiencia y preparación del personal, además de contribuir a una mejor atención para las y los derechohabientes. En este sentido, reconoció el trabajo de Antonio Jaymes Núñez, Director General del ISSEMYM, así como la organización y administración del Instituto, cuyos resultados, señaló, son producto del trabajo en equipo y del compromiso de su personal.

El ISSEMYM, contempla una nueva plataforma para la gestión de plazas, contratación y nómina, expediente electrónico en sus 115 unidades médicas, receta electrónica, así como la sistematización de créditos, prestaciones y pensiones para aproximadamente 100 mil pensionados y pensionistas.

La gobernadora también destacó la labor del Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM, al que calificó como uno de los hospitales mejor equipados del país, así como del Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, que se ha consolidado durante 27 años como un espacio para la formación y especialización del personal de salud.

Por su parte, Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, destacó que la certeza laboral también implica un compromiso con las y los derechohabientes, por lo que llamó al personal del ISSEMYM a mantener una atención con calidez, empatía, transparencia y cercanía.