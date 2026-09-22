PAN propone reglas claras para obras de mitigación; busca que desarrolladores paguen 4% de la inversión

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió al Congreso local a presentar su propuesta

Ante el incumplimiento de obras de mitigación por parte de desarrolladores inmobiliarios, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, propusieron un nuevo esquema para garantizar que las compensaciones lleguen a las colonias donde se generan los impactos urbanos.

La iniciativa plantea que los desarrolladores paguen a la Tesorería al menos 4 por ciento del valor total de la inversión de la obra, en un plazo máximo de un año, y que sean las alcaldías las encargadas de ejecutar directamente los trabajos de mitigación.

De acuerdo con Tabe, en Miguel Hidalgo existen más de 60 desarrollos con Manifestación de Impacto Ambiental Tipo C, que llevan más de 10 años sin cumplir con sus obligaciones de mitigación.

Dichos desarrollos son construcciones habitacionales de más de 10 mil metros cuadrados, así como desarrollos para usos no habitacionales o mixtos superiores a 5 mil metros cuadrados.

“Esta propuesta busca dar certeza a los vecinos y vecinas de que las obras y los desarrollos privados que se realizan en cualquier alcaldía van a cumplir con sus obligaciones de obra pública y que las mitigaciones se van a quedar en la colonia”, señaló Tabe.

El alcalde sostuvo que el objetivo es que las mitigaciones dejen de ser un trámite y se conviertan en obras concretas para atender las necesidades de las zonas donde se realizan los desarrollos inmobiliarios.

Plantean Observatorio de Mitigaciones

La propuesta también contempla la creación de un Observatorio de Mitigaciones digital, que tendría actualizaciones mensuales para que la ciudadanía pueda consultar cuánto dinero fue recaudado por cada desarrollo, qué obras fueron asignadas y cuál es su avance.

De acuerdo con el planteamiento, los recursos serían depositados por los desarrolladores en la Tesorería y posteriormente entregados a las alcaldías para la ejecución de las obras.

Además, el cumplimiento del pago sería un requisito para que los desarrolladores puedan continuar con el proyecto y obtener por parte de la alcaldía el Aviso de Terminación de Obra y la Autorización de Uso y Ocupación.

Tabe afirmó que con este modelo se busca reducir espacios para intermediarios y posibles actos de corrupción en el cumplimiento de las mitigaciones.

“No más desarrolladores incumplidos, no más corrupción de coyotes y funcionarios que minimizan mitigaciones: el beneficio es para la gente”, sostuvo.

La iniciativa establece además que las alcaldías sean responsables de ejecutar las obras, con el argumento de que esto permitiría definir trabajos acordes con las necesidades de cada colonia.

El coordinador de la bancada llamó al resto de las fuerzas políticas del Congreso capitalino a respaldar la propuesta y sostuvo que la responsabilidad de aprobarla corresponde ahora al grupo mayoritario.

“Que el costo político de la no aprobación de esta iniciativa se lo coma completo Morena”, afirmó.