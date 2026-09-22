Recuperan 135 inmuebles de despojo y aseguran 107 en 42 días

Despojo La Fiscalía ha recibido 435 denuncias por el crimen de despojo, equivalente al 10.4 promedio diario. (FGJCDMX)

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que del cinco de agosto al 15 de septiembre, se han asegurado 107 inmuebles relacionados con problemáticas de despojo y se han recuperado 135.

De los asegurados, 20 corresponden a casos recientes y 87 a casos recientes y del pasado. En cuanto a las propiedades recuperadas, 55 son de carpetas de investigación recientes y 180 tienen que ver con denuncias de meses y años anteriores.

En ese lapso de tiempo, la Fiscalía ha recibido 435 denuncias por el crimen de despojo, equivalente al 10.4 promedio diario.

En ese sentido, 255 denuncias requieren verificación (51.7 por ciento); 109 corresponden a otra conducta (25.1 por ciento). De las acusaciones, 89 fueron despojos sin violencia (20.5 por ciento) y 12 invasiones con violencia (2.8 por ciento).

Alcalde Luján subrayó que las judicializaciones por despojo han aumentado, 37 por casos recientes y 183 por casos del pasado, también del cinco de agosto al 15 de septiembre.

La Fiscalía de Despojos también ha optado por mediaciones entre los involucrados, con la finalidad de lograr un acuerdo reparatorio, con 120 casos recientes en proceso y 537 que se ha iniciado este mecanismo. De los acuerdos reparatorios celebrados, 18 son casos recientes y 51 casos recientes y del pasado.