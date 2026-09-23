Adjudican licitación para renovar la L3 del Metro; fallo se publicará este jueves

Metro Línea 3 Metro Ciudad de México. (CUARTOSCURO/Rogelio Morales Ponce)





El Gobierno de la Ciudad de México informó que este jueves se publicará en la Gaceta Oficial el fallo de la licitación para la renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuyo proyecto fue adjudicado a Mota Engil México.

El secretario de Administración y Finanzas, Pablo de Botton Falcón, señaló que el fallo se emitió el martes y que la propuesta económica de la empresa ganadora fue 43 por ciento menor a la propuesta que le siguió.

El proyecto contempla la renovación de vías, obra civil y sistemas ferroviarios, así como la prestación de servicios de largo plazo. De acuerdo con la información presentada por el gobierno capitalino, la inversión total prevista supera los 40 mil millones de pesos.

Pablo De Botton explicó que los criterios de evaluación asignaron un peso de 80 por ciento a la capacidad técnica de las empresas participantes y 20 por ciento a la propuesta económica. La evaluación técnica estuvo a cargo de personal del Metro y de la Secretaría de Movilidad.

Precisó que los 5 mil 180 millones de pesos correspondientes a la oferta económica de Mota Engil México no incluyen IVA, la aportación de la entidad ni el costo del material rodante.

La adquisición del material rodante se realizará mediante un proceso de licitación posterior. Además, el proyecto deberá pasar por una evaluación económica y financiera y, en su caso, requerirá la autorización de los mecanismos financieros correspondientes por parte del Congreso de la Ciudad de México.

El funcionario indicó que estas autorizaciones serían solicitadas hacia finales de este año, en el marco del Paquete Económico. Por ahora, señaló, no existe un compromiso financiero definitivo respecto de las aportaciones que corresponderán al gobierno capitalino.

El proyecto abarca un esquema de coinversión en el que el inversionista aportaría capital, tecnología y capacidad de ejecución, mientras que el gobierno mantendría la rectoría del proyecto y realizaría aportaciones de recursos.

Respecto a las obras, el gobierno capitalino informó que todavía no existe una fecha definida para el inicio de la intervención. El calendario se establecerá una vez formalizado el proyecto y aprobado el Plan de Ejecución. La previsión es realizar los trabajos por tramos y concentrar parte de las intervenciones en turnos y fines de semana para reducir las afectaciones al servicio.

La convocatoria para la renovación de la Línea 3 fue publicada el 19 de junio de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, 11 empresas mostraron interés en participar en el procedimiento: Alstom Ferroviaria México, Mota Engil México, CAF México, CRSC Internacional, La Peninsular Compañía Constructora, Esencia K9, ICA Constructora, SD Con, Consa Infraestructuras, Construcciones Rurales y GAM Ingeniería e Instalaciones.

Las empresas participantes recibieron información técnica y operativa de la Línea 3, así como los criterios generales establecidos para el proceso de licitación.