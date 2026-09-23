Jardín Flotante mantiene programa de conservación; prevén avanzar con nuevo skatepark Foto: Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Jardín Flotante cuenta con un programa permanente de mantenimiento desde su apertura en junio pasado, con labores diarias de limpieza y retiro de residuos, además de trabajos periódicos en alumbrado, fuentes y otras instalaciones.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que las fuentes del parque reciben mantenimiento preventivo y correctivo.

Como parte de estos trabajos, algunas pueden permanecer temporalmente fuera de servicio para realizar tareas especializadas, entre ellas el retiro y limpieza de cápsulas y la nivelación de los sistemas hidráulicos.

El funcionario señaló que cada fuente está contemplada en un programa de mantenimiento de tres meses, cuyo objetivo es conservar su funcionamiento y las condiciones de la infraestructura.

Añadió que el cierre temporal de determinadas áreas corresponde a labores de conservación y no implica necesariamente fallas definitivas.

En cuanto a los elevadores del Jardín Flotante, Raúl Basulto indicó que la empresa contratista dejó trabajos pendientes fuera de los plazos establecidos. Ante esta situación, la Dirección General de Obras para el Transporte inició un procedimiento para aplicar una sanción económica conforme a las condiciones del contrato.

La empresa continúa con las labores pendientes y se prevé que concluyan durante octubre. Posteriormente, la dependencia podrá recibir formalmente la infraestructura y avanzar hacia su puesta en operación.

Por otra parte, el Gobierno capitalino informó que el proyecto de un skatepark ubicado debajo del Jardín Flotante continúa en etapa de preparación. Colectivos juveniles que participan en el diseño solicitaron la incorporación de la empresa internacional California Skateparks, cuya participación ha requerido trámites administrativos para intervenir en obras públicas de la Ciudad de México.

El funcionario señaló que la Sobse dispone de los recursos para ejecutar el proyecto y brinda acompañamiento a la empresa para completar los procedimientos correspondientes.

Como resultado del trabajo entre los colectivos juveniles y California Skateparks, ya existe una primera propuesta conceptual del skatepark, la cual, según la dependencia, cuenta con el aval de los jóvenes que participan en el proyecto.

El Gobierno capitalino prevé que los trámites concluyan en octubre y, posteriormente, informará sobre el inicio formal de la contratación y construcción.