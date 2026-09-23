Entregan alberca rehabilitada en deportivo Bicentenario en la Buenos Aires

Obras Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación de la alberca del Deportivo Bicentenario, ubicado en la colonia Buenos Aires.

Para su entrega se realizaron actividades con una clase de AquaZumba para vecinas y vecinos de la demarcación.

Los trabajos incluyeron el cambio de mosaico veneciano, aplanados y limpieza de la alberca.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que deportivos, parques y plazas deben contar con condiciones adecuadas para el uso de las familias y destacó que, con esta intervención, suman 500 espacios públicos recuperados durante su administración.

“Ya basta de que lo público sea sinónimo de mal hecho o de chafa, al contrario, los espacios públicos deben ser los mejores”, aseguró la edil, acompañada por vecinos, usuarios del espacio deportivo e integrantes de su gabinete.

Rojo de la Vega también invitó a las vecinas y vecinos a acercarse a los centros deportivos de la Alcaldía y conocer las actividades que se ofrecen en estos espacios.

La reapertura de la alberca comenzó con una clase de AquaZumba, actividad que combina ejercicios aeróbicos y movimientos al ritmo de la música dentro del agua.