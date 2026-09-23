CDMX expone políticas de vivienda y cuidados en reuniones del Urban 20

La Ciudad de México presentó sus políticas públicas en materia de vivienda social, sistema de cuidados y economía social durante las reuniones del Urban 20 (U20), realizadas el 20 y 21 de septiembre en Nueva York, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Em la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, Clara Brugada explicó que la participación de la capital en este foro estuvo centrada en los retos que enfrentan las ciudades ante la crisis mundial de vivienda, los efectos del cambio climático y la movilidad humana.

La mandataria planteó que los gobiernos locales tengan una mayor participación en las decisiones de organismos internacionales, debido a que son las instancias que atienden de manera directa diversos problemas que afectan a la población.

La jefa del Ejecutivo local presentó un comunicado conjunto de las ciudades participantes en el U20, que, según señaló, representan en conjunto a unos 500 millones de habitantes.

En materia de vivienda, la jefa de Gobierno expuso la estrategia de la Ciudad de México para desarrollar vivienda social mediante la coordinación con organizaciones sociales y de la sociedad civil. También destacó la adquisición de suelo urbano y la propuesta de incrementar la inversión pública destinada a este sector.

Clara Brugada señaló que el aumento de las rentas, los costos del transporte y de los alimentos, así como los procesos de gentrificación, forman parte de los desafíos que enfrentan las grandes ciudades. En ese contexto, planteó impulsar modelos urbanos que amplíen el acceso a vivienda asequible.

También informó que a principios de noviembre se prevé una reunión en Barcelona para avanzar en la conformación de una red mundial de vivienda asequible.

Durante los encuentros bilaterales y reuniones con alcaldes, agregó, representantes de otras ciudades mostraron interés en conocer experiencias de la capital mexicana relacionadas con vivienda, movilidad, el sistema público de cuidados de las Utopías y el programa de economía social Mercomuna.

Además planteó fortalecer la cooperación entre ciudades en asuntos relacionados con la construcción de paz, la atención a población en movilidad y la reducción de desigualdades mediante políticas públicas con enfoque de derechos.

La jefa de Gobierno consideró que la participación de la Ciudad de México en el U20 permitió ampliar el intercambio con otras ciudades y dar a conocer programas y políticas implementados en la capital.