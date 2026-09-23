Huixquilucan abre segunda convocatoria para apoyar a emprendedores

El Ayuntamiento de Huixquilucan abrió la segunda edición del Programa Acción Emprendedora (PAE), dirigido a personas mayores de 18 años que viven en el municipio y cuentan con un emprendimiento, proyecto productivo o conocimiento técnico que quieran convertir en un modelo de negocio.

La convocatoria es realizada por la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial y busca que los participantes puedan fortalecer sus conocimientos, mejorar sus proyectos y crear un plan de negocio que les permita desarrollar sus actividades productivas.

De acuerdo con la convocatoria, el programa está dividido en dos etapas. La primera corresponde a la Formación Empresarial, que consiste en la impartición de cuatro cursos teórico-prácticos obligatorios.

Estos cursos tienen el objetivo de proporcionar a los participantes herramientas para crear planes de negocio sólidos y competitivos. Entre los temas que se abordarán se encuentran la innovación, las finanzas, los modelos de negocio, la responsabilidad social y la gestión estratégica.

Una vez que los participantes concluyan satisfactoriamente los cuatro cursos y entreguen su Plan de Negocios, podrán avanzar a la segunda etapa, denominada Acceso al Capital Semilla.

En esta etapa, los beneficiarios podrán recibir un apoyo económico de 5 mil pesos, entregado mediante una tarjeta bancaria, de acuerdo con las reglas establecidas en la convocatoria.

Para participar en la primera etapa, los interesados deberán descargar y llenar el “Formato de Solicitud” disponible en la página oficial del Ayuntamiento de Huixquilucan. Posteriormente, deberán entregar la documentación requerida de manera personal y presencial en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial.

Entre los documentos solicitados se encuentran una copia y original de una identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada con código QR, el formato de registro y un documento oficial firmado y sellado por la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial que certifique la aprobación de los cuatro cursos del programa.

También deberán presentar evidencia de su actividad productiva o técnica, según corresponda, y posteriormente entregar un Plan de Negocio completo, con letra legible y terminado.

El calendario establece que la publicación de la convocatoria fue el 21 de septiembre de 2026, mientras que la recepción de documentos para la primera etapa será los días 24 y 25 de septiembre. La realización de los cursos está programada para los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.

La recepción de documentos correspondiente a la segunda etapa será los días 7 y 8 de octubre, mientras que la publicación de resultados está contemplada para el 15 de octubre. Finalmente, el pago de las tarjetas se realizará los días 21 y 22 de octubre, aunque las fechas están sujetas a posibles modificaciones.

El programa está dirigido exclusivamente a habitantes de Huixquilucan, por lo que uno de los requisitos principales es comprobar que se tiene domicilio en el municipio.

Para seleccionar a los beneficiarios, las autoridades tomarán en cuenta que los solicitantes cumplan con la documentación y los requisitos establecidos, además de que puedan comprobar que cuentan con un emprendimiento, proyecto productivo o conocimiento técnico.

También será necesario que los participantes concluyan satisfactoriamente los cuatro cursos obligatorios y elaboren un plan de negocios competitivo. Para acceder a la segunda etapa, deberán acreditar el 100 por ciento de asistencia y concluir satisfactoriamente el Plan de Negocios. La convocatoria señala que se dará apoyo preferentemente a personas pertenecientes a población económicamente inactiva, con el objetivo de fomentar su inclusión productiva, impulsar el autoempleo y contribuir al desarrollo económico mediante el emprendimiento.

El Ayuntamiento informó que los datos personales de los participantes serán tratados conforme a las disposiciones de protección de datos personales y que la información proporcionada será utilizada para los fines establecidos en el programa.

EL gobierno municipal busca brindar capacitación y apoyo económico a habitantes de Huixquilucan que cuentan con proyectos de emprendimiento y desean fortalecer sus actividades productivas.