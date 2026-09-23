Detienen en BJ a “El Bola”, extorsionador de comerciantes de La Merced

Detenido Juan “N”, alias “El Bola". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Juan “N”, alias “El Bola”, vinculado con la extorsión de comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

“El Bola” fue detenido por el delito de secuestro agravado, en la alcaldía Benito Juárez.

En la avenida México-Coyoacán, de la colonia Santa Cruz Atoyac, los uniformados identificaron a “El Bola”, donde cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, “El Bola” fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad penitenciaria correspondiente, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.